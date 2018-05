Crim Susqueda: El jutjat dona dos mesos a la parella del sospitós del doble assassinat de Susqueda per tornar a declarar

El jutjat dona dos mesos a la parella del sospitós del doble crim de Susqueda (Selva) per tornar al país per declarar com a testimoni. A la interlocutòria que acorda practicar un total de 108 diligències de prova per continuar investigant el cas (entre prendre declaració a testimonis, proves documentals i dictàmens pericials), el jutge descarta que els Mossos d'Esquadra es traslladin a Colòmbia per interrogar la dona perquè la defensa de Jordi Magentí va assegurar que estava disposada a viatjar per declarar al jutjat.

Ara, el jutge dona deu dies als advocats del detingut perquè indiquin a partir de quina data estarà al país i adverteix que "en el cas que transcorreguts dos mesos no hagi comparegut, es cursarà la comissió rogatòria perquè la seva declaració s'estima fonamental per a l'esclariment dels fets". A la mateixa interlocutòria el jutge denega dotze grups de proves, la majoria proposades per la defensa.

El Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ja ha dictat la interlocutòria per acorda quines proves proposades per les parts es faran. En total, el jutge ha acceptat 108 noves diligències que inclouen la declaració de 43 testimonis, elaborar 37 dictàmens pericials o aportar 20 informes documentals. Per contra, ha denegat dotze grups de proves, la majoria de les quals proposades per la defensa.

Una de les proves que ha denegat és que els Mossos d'Esquadra es traslladin a Colòmbia per prendre declaració a la dona del suposat autor del doble crim, Jordi Magentí. Aquesta era una de les proves proposades pel fiscal però el jutjat ha resolt desestimar-la perquè la defensa del sospitós va assegurar que la dona està disposada a tornar al país per declarar com a testimoni. "La defensa ha afirmat que el testimoni viatjarà per comparèixer davant d'aquest jutjat, per això resultat innecessari cursar la corresponent comissió rogatòria", subratlla el jutge.

Això no vol dir, però, que no es practiqui cap diligència a Colòmbia. Segons argumenta el jutjat, la dona de Magentí va tornar al seu país d'origen de manera "inesperada" i els indicis apunten que aquest viatge podria tenir "relació" amb els delictes. "És possible que, quan va arribar a Colòmbia pocs dies després dels fets investigats, comentés qualsevol circumstància relacionada amb ells", conclou el jutge que acorda així prendre declaració a la filla de la dona.

"S'estima pertinent perquè sembla que té una bona relació amb la seva mare de manera que, sota la promesa o jurament de dir la veritat, pot informar sobre els motius que li va exposar per justificar el viatge a Colòmbia", detalla el jutge.



Decomís d'objectes

A banda de prendre-li declaració, també comissaran qualsevol objecte que pugui tenir "rellevància" per a la investigació. El jutge recorda que l'endemà de la mort de la parella del Maresme Magentí va anar amb la seva dona a la zona on, segons els investigadors, es van produir els fets. "És plausible que la dona, quan va viatjar a Colòmbia, portés amb ella algun efecte o instrument dels delictes investigats", exposa el jutjat.

La interlocutòria també acorda que la Unitat Aquàtica dels Mossos d'Esquadra, de manera coordinada amb la Uniat Central de Persones Desaparegudes, facin immersions al pantà de Susqueda per intentar trobar l'arma de foc utilitzada per acabar amb la vida de les víctimes, així com la motxilla que se suposa que duia la noia i que no s'ha trobat.

La Unitat de Balística i els experts necessaris faran un dictamen per determinar (analitzant els orificis d'entrada i sortida dels cossos) el calibre i el tipus d'arma de foc utilitzada, així com a quina distància els hi van engegar els trets. La mateixa unitat farà una nova prova de sonometria (com la que van fer a la Rierica) per determinar si els trets que van sentir els testimonis es podien haver disparat des del lloc on va aparèixer, enfonsat al pantà, el vehicle de la parella.



Les festes 'rave'

El jutjat desestima analitzar els vídeos que apareixen al Youtube de festes 'rave' que hi va haver a l'entorn del pantà durant el mes d'agost i, de la mateixa manera, descarta que els Mossos d'Esquadra identifiquin les persones que hi surten. Aquesta era una prova demanada per la defensa de Magentí.

Segons subratlla la interlocutòria, el vídeo més recent és de l'11 d'agost, tretze dies abans dels fets. A més, també considera que "no existeix cap element" que relacioni cap festa 'rave' amb la mort a trets de la parella. "De la mateixa manera, tampoc existeixen elements per determinar que les persones assassinades haguessin acudit a cap festa al pantà", afegeix.

Finalment, argumenta que per accedir als llocs on s'hi poden celebrar aquestes festes cal anar-hi amb cotxe i les càmeres de videovigilància no van captar vehicles accedint-hi.

La interlocutòria no és ferma i es pot recórrer.