Cs exigeix al govern de Blanes que recuperi la gestió de tota la zona blava

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Blanes ha exigit al govern socialista en minoria (PSC) la recuperació de la gestió de tots els aparcaments de zona blava de la vila com a condició per aprovar els pressupostos municipals. «La gestió municipal d'aquest servei és fonamental perquè sigui més econòmic i permeti la reactivació del comerç local, molt afectat per la política de preus actual», valora el regidor de la formació, Sergio Atalaya.

Al marge de la zona blava, la formació taronja ha remès a l'equip de govern nou mesures més per incorporar als comptes municipals i assegurar-se així el vot taronja. Entre aquestes, destaca l'asfaltat i canalització de les aigües pluvials de l'avinguda Madrid o les acciones a contemplar en diferents barris de Blanes, com per exemple a Valldolig i la creació d'un local social per a l'associació de veïns Mas Borrell.