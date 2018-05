El sociosanitari i els pisos turístics, principals queixes al síndic de Lloret el 2017

El retard en la reparació de l'ascensor del centre sociosanitari de Lloret i la problemàtica relacionada amb els pisos turístics (HUT's) van ser, el 2017, les principals queixes rebudes pel síndic del ciutadà de Lloret, Quim Teixidor. Així ho va detallar ahir en el ple municipal, on va detallar que l'any passat es van fer 171 actuacions i que 118 van ser queixes de les quals 90 van ser fetes per homes, 76 per dones i quatre de col·lectives.

En relació a l'hospital sociosanitari de Lloret, que gestiona la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) Teixidor va remarcar que la majoria de queixes van ser per les deficiències del menjar i pel retard en la instal·lació del nou ascensor que va deixar, durant mesos, diversos avis confinats a la tercera planta. «Demanem de manera urgent que s'executi la construcció d'un nou sociosanitari perquè Lloret ho pot fer i ho necessita», va reclamar el Síndic.

Respecte als pisos turístics, Teixidor va reclamar al consistori que «s'adoptin mesures adequades» per evitar que malmetin el mercat immobiliari o perjudiquin les persones joves amb menys recursos.

Si bé va destacar que com aspectes positius suposa més ingressos per l'ajutament, menys costos pels turistes i més turistes, també va subratllar que generen «molts maldecaps» com: problemes veïnals entre turistes i residents, augment del soroll o pèrdua de seguretat dels edificis i familiaritat dels barris, entre altres.

«Com a Síndic recomano un augment de recursos, inspectors i tramitadors per perseguir els HUT's il·legals», va reclamar Teixidor qui també va demanar que s'allargui la moratòria tenint en compte una sèrie de dades. «A Lloret hi ha 2.877 pisos turístics, un per cada 12 habitants mentre que a Barcelona n'hi ha un per cada 162 habitants», va subratllar el Síndic.

En aquest sentit, l'equip de govern (PDeCAT, PSC i ERC) va defensar que ja s'ha demanat ampliar el cos d'inspectors, que la regulació s'està fent i que no es pot «prorrogar la moratòria».

Un altre dels temes que Teixidor va voler destacar per ser novetat en les queixes del 2017, va ser la problemàtica relacionada amb l'ús dels ginys elèctrics com els patinets. «Demano que aquest 2018 es crei una ordenança específica i restrictiva perquè sovint els usuaris d'aquests ginys mostren poc respecte pels vianants», va assenyalar Teixidor qui va afegir que li consta que aquesta ordenança ja estaria en marxa, però que cal «accelerar-ne l'aprovació».

En aquest sentit, el regidor de governació, Jordi Sais, va assegurar que ja s'ha donat una ordre directa a la policia local i a les empreses que lloguen aquests ginys sobre les normes a fer complir. Tot i això, l'alcalde, Jaume Dulsat va reconèixer que són «un problema», en el qual seguiran treballant per resoldre.

El Síndic va exposar també la seva preocupació -molt criticada pels grups polítics- per les noves terrasses de la zona de la Riera mentre que va ressaltar la feina «impecable» feta pel departament de Benestar i família o no haver rebut cap queixa pels serveis de les platges.