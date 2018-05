Pictogrames per millorar la vida urbana de persones amb autisme

El ple de Lloret de Mar va aprovar dilluns, per unanimitat, una moció destinada a què les persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) puguin veure i reconèixer la senyalització en els carrers i edificis públics de Lloret de Mar. Impulsada per Cs i presentada amb el suport de tots els grups polítics del consistori, la moció aprovada insta a l'adopció d'accions per a la millora de l'accessibilitat cognitiva.

«És una proposta modesta perquè no demana grans actuacions, sinó fer allò que es pugui aplicar a mitjà o curt termini», va valorar l'edil de CS, Jaime Muzas en el ple.

En aquest sentit, la moció proposa estudiar la incorporació de senyals clars i senzills que afavoreixin la circulació segura i autònoma de persones amb discapacitat cognitiva. I per això, suggereix l'ús de pictogrames -que es poden enganxar o pintar tant a les parets com a terra- en edificis, serveis i entorns públics o centres escolars -entre altres espais- per ajudar les persones amb TEA a trobar fàcilment el que busquen.

La moció també insta a què es faci una campanya informativa a tots els comerços, oficines i empreses locals per implantar l'ús dels pictogrames o que s'ofereixen canals alternatius de comunicació en els edificis públics. «Sabem que cal anar pas a pas però ja hem començat el camí», va ressaltar Muzas qui va agrair el suport rebut de totes les formacions polítiques.

A més, també es va aprovar per unanimitat l'esmena presentada pel grup d'ICV-EUiA i en la qual proposaven a l'Ajuntament estudiar la possibilitat d'acollir-se al projecte Atenea.

Aquest programa, que ja es desenvolupa en algunes localitats andaluses, té com a principal objectiu contribuir amb suports, serveis i oportunitats, a què que cada persona TEA i la seva família puguin desenvolupar el seu projecte de qualitat de vida, així com promoure la seva inclusió com a ciutadans de ple dret en la societat actual. «Tenim previst reunir-nos amb ells en breu», va avançar el regidor de benestar i família, Cristian Fernández (PSC).

En el plenari hi eren presents diversos membres de l'Associació Pas a Pas, constituïda el novembre passat per diverses famílies que tenen fills amb autisme a la selva marítima. Referint-se directament a ells, el regidor no-adscrit, Enric Martínez els va assegurar que l'ajuntament està treballant per trobar-los un local on poder desenvolupar les seves activitats i sobretot, realitzar la psicomotricitat.

Per la seva part, l'edil Jordi Orobitg (ERC) va valorar que és precisament el fet de compartir informació i experiència amb els pares d'aquesta associació el que «et fa obrir els ulls». «Com ajuntament podríem fer més», va reconèixer l'edil, qui va recordar que, des de fa dos anys, es fa una campanya de conscienciació i sensibilització el 2 d'abril, dia mundial de l'autisme, il·luminant de color blau alguns edificis o monuments icònics de la localitat com la dona marinera o la façana consistorial.