S'accidenta begut amb una autocaravana a l'àrea de servei a l'AP-7 a Riudellots

Els Mossos d'Esquadra van detenir, diumenge passat, un home que es va accidentar amb una taxa d'alcohol més del triple de la màxima permesa a l'àrea servei de l'AP-7 a Riudellots de la Selva.

El xòfer, un ciutadà francès de 66 anys i amb domicili a La Cledelle (França), va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible després d'accidentar-se.

Els fets van passar diumenge, cap a dos quarts de set de la tarda, a l'Àrea de Servei del Gironès, situada al punt quilomètric 71,5, de l'AP-7, dins el terme municipal de Riudellots. Uns agents dels Mossos -que eren al lloc- van comprovar que una autocaravana, maniobrant a dins de l'àrea, havia impactat amb un turisme.

Els Mossos van veure que només hi havia danys materials i que el conductor de l'autocaravana podia trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques. En fer-li la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,89 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de tres vegades per sobre del límit màxim permès, que en aquest cas era de 0,25 mg/l.

Per aquest motiu, se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. El detingut va passar dilluns a disposició judicial a Santa Coloma de Farners.