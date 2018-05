Els mocadors solidaris de la Festa Major de Santa Cristina de Lloret de Mar estaran dedicats, aquest estiu, a l'associació Pas a Pas cap a la inclusió de les persones amb autisme. Impulsada per l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Lloret, aquesta iniciativa es fa cada any per una causa diferent. Es venen a un euro que es destinarà a Pas a Pas.