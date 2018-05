Ikea obre el primer punt de recollida de la província en una nau de Riudellots

La multinacional sueca Ikea, dedicada a la fabricació i venda de mobles, va obrir ahir el primer punt de recollida de la província de Girona en un polígon de Riudellots. Segons va informar la corporació, es tracta d'un centre Click&Collect on els clients poden recollir les comandes fetes a través del servei de compra online o en botigues físiques per un preu de 29 euros. De moment, aquesta oficina ubicada en una nau del carrer Farigola, només obre de deu del matí a una del migdia i de dilluns a divendres.

La notícia va ser rebuda amb sorpresa per l'alcaldessa de la localitat selvatana, Montserrat Roura (PDeCAT) qui va indicar que «ningú» els ha informat sobre l'obertura d'aquest centre, però que és una novetat benvinguda. «Ens pot portar nous visitants que aprofitin la recollida per passar una estona al poble», va valorar la batllessa.

Sobre la decisió d'obrir aquest Click&Collect a Riudellots, la multinacional va explicar, a través d'un comunicat, que han decidit ampliar la seva presència en el territori català després de canviar proveïdors «per a la millora dels nostres serveis i explorar nous formats comercials urbans». «És un pas més en la nostra expansió que complementa a més les futures obertures de botigues tradicionals, sobre les quals mantenim el nostre interès com a principal punt de trobada i inspiració als que ens visiten. Comunicarem més avanços també en aquest sentit en el futur», va detallar la directora de relacions amb el client d'Ikea Espanya, Raquel Ferreiro.

En aquest sentit, la companyia, manté l'interès per obrir una gran botiga física a les comarques gironines. Tal com va publicar Diari de Girona el novembre del 2017, la multinacional sueca hauria posat la mirada en uns terrenys de Salt i Vilablareix propers a l'Espai Gironès. Per fer-ho possible, el consistori saltenc va aprovar l'any 2016 en referèndum el desenvolupament comercial d'aquella zona i en el pressupost de l'Ajuntament per al 2017 va incloure una partida de 125.000 euros per a realitzar estudis mediambientals i de mobilitat necessaris per a desenvolupar el sector sud, on s'hi hauria de construir el nou centre comercial.

De fet, fa més de set anys que Ikea va anunciar el seu interès a obrir noves botigues físiques a Girona i a Tarragona. De moment, a Catalunya, només n'hi ha tres i totes es troben a la província de Barcelona: a Sabadell, a l'Hospitalet, i a Badalona.

Tot i els passos fets, la multinacional sueca encara no ha confirmat on o quan té previst instal·lar la seva botiga a la província gironina.



Un centre a Tarragona

A part del punt de recollida de Riudellots de la Selva, ahir també se'n va obrir un altre a la localitat de Constantí, a Tarragona. Ubicat en una nau d'una zona industrial, aquest centre té el mateix horari que el gironí. Tots dos estaran gestionats per un dels nous socis amb els quals IKEA compta per als serveis de transport, instal·lació i muntatge, i que van ser escollits mitjançant concurs a l'octubre: Sama.

L'objectiu final és que el 80% de la població arribi a tenir una botiga Ikea a menys d'una hora amb cotxe.