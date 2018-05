Jutjaran un avi de Lloret de Mar acusat d'abusar sexualment del net

L'Audiència de Girona jutjarà un avi de Lloret de Mar que hauria abusat sexualment del seu net quan aquest tenia només 12 anys. Tal com recullen els escrits del ministeri fiscal, els fets es remunten a mitjans del 2013 fins a finals del mateix any. El menor acudia a dinar a casa de l'acusat i era llavors quan «amb una periodicitat de tres o quatre cops per setmana» l'home masturbava el nen.

Almenys en un parell d'ocasions li hauria fet una fel·lació. També li va proposar al net que el masturbés a ell, però el menor es va negar a fer-ho. El mateix desembre del 2013 es va dictar una mesura judicial d'allunyament i la prohibició de comunicar-se entre ells.

El fiscal considera que els fets corresponen a un delicte continuat d'abús sexual a un menor de 13 anys i per aquest motiu li demana 11 anys de presó i una indemnització de 15.000 euros pels danys causats al nen.