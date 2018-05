L'acusat de penjar a Facebook una foto de la filla d'uns veïns d'Hostalric nega els fets

L'acusat de fer una foto a la filla menor d'uns veïns seus d'Hostalric i penjar-la a internet sota la inscripció 'en venda' ha negat els fets. L'home, que només ha contestat les preguntes del seu advocat, ha explicat que la seva exdona tenia accés tant al seu compte de Facebook com al seu telèfon mòbil. "Mai vaig fer aquesta fotografia i encara menys la vaig penjar a Facebook", ha reblat. Els diferents testimonis que han declarat aquest dijous han explicat que a la instantània es veia la menor d'esquena, però s'han mostrat "convençuts" que era la filla dels denunciants. L'última persona en donar explicacions al tribunal de l'Audiència de Girona ha estat l'antiga parella de l'acusat que ha reconegut que tenia accés al seu Facebook, però que no recorda la fotografia. També ha declarat el policia que va registrar la denúncia. L'agent ha apuntat que aquesta no era la primera vegada que les dues famílies tenien problemes i es presentaven denúncies mútuament. Tant la fiscal com la defensa han demanat l'absolució de l'acusat, mentre que l'acusació demana sis anys de presó.