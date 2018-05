Persecució policial a Blanes d'un jove amb un cotxe robat que va amenaçar de suicidar-se d'un setè pis

Persecució policial a Blanes d'un jove que conduïa drogat amb un cotxe robat que va amenaçar de suicidar-se d'un setè pis.

La Policia Local de Blanes va aconseguir reduir-lo però abans el conductor va intentar atropellar un agent.El vehicle robat va acabar estampat contra una casa.

El noi, de 19 anys, ha acabat ingressant a un centre psiquiàtric. La setmana vinent serà jutjat i la policia l'acusa d'atemptat contra l´autoritat, conducció temerària, robatori de vehicle, conduir sota els efectes de substàncies estupefaents i sense el corresponent permís, així com danys de diversa consideració contra d´altres vehicles.

Conducció temerària

Els fets es van desencadenar quan passaven pocs minuts de les dues del migdia de dimarts passat: un veí de Blanes va trucar la Policia Local avisant que havia vist un vehicle 4 x 4 de color blanc, que circulava en contra direcció de manera temerària, pel barri d´Els Pins.

Immediatament van acudir-hi diverses patrulles que van iniciar la persecució per diversos carrers. Durant el seguiment, el jove va anar col·lidint i causant desperfectes contra vehicles que estaven estacionats, i inclús va intentar atropellar un dels agents que, després de baixar del cotxe patrulla, li va cridar l´alto ordenant-li que s´aturés. El fugitiu va fer cas omís, i per això el policia va optar per apartar-se per evitar ser envestit.

Paral·lelament, diversos testimonis van informar a la central de la Policia Local que havien identificat de manera fefaent el jove que estava protagonitzant la persecució conduint un vehicle que, posteriorment, es va comprovar que havia estat sostret. Es tracta d´un veí de Blanes conegut pel cos de seguretat per actes delictius anteriors similars als quals se l´ha acabat acusant.



Persecució a peu

La persecució en cotxe va acabar quan el fugitiu va xocar contra quatre vehicles, i el que conduïa va acabar estampat contra la façana d´una casa, sense possibilitat de poder tornar a posar-lo en marxa.

Va ser llavors quan va continuar escapolint-se a peu i va entrar en un edifici del mateix barri d´Els Pins on viu un seu avi.

Al mateix temps, el germà del jove fugitiu que durant la persecució s´havia sumat als esforços policials per atrapar-lo, va acompanyar els agents fins el domicili del mutu familiar, que els va informar que el seu net no era al pis.

La Policia Local i el germà van optar per pujar fins el terrat de l´edifici, on tampoc hi era.

Una altra trucada a la prefectura policial, va alertar que havien vist el jove amagat en un balcó de l´edifici del costat, al qual havia accedit a través del terrat colindant.

Al anar a cercar-lo els agents i veure´s atrapat, el fugitiu va optar per enfilar-se al voladís del balcó –situat en un setè pis- amenaçant de suïcidar-se.

Novament ajudats pel seu germà, els agents van intentar que desistís, fins que un d´ells va saltar fins el balcó, aconseguint convèncer-lo que baixés del voladís, moment en el qual va quedar detingut.

Al sospitar que el jove podia estar sota els efectes de substàncies estupefaents, se li va practicar un test per comprovar si havia consumit alcohol o drogues, donant positiu en aquest darrer cas.

Al mateix temps, al témer pel seu estat de salut, l´ambulància del SEM activada a l´inici del protocol –conjuntament amb els Bombers de la Generalitat- va traslladar-lo a l´Hospital Comarcal de Blanes.

Els metges van dictaminar que calia traslladar-lo a un centre psiquiàtric.

Va ser llavors quan es va deixar sense efecte la detenció, tot i que se li l´ha citat per la setmana vinent.