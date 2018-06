Els Catarres i Doctor Prats en el 3r Festival de Rumba de Tossa de Mar

Els Catarres, Doctor Prats o Rumba tres seran només alguns dels grups que participaran en la tercera edició del Festival de Rumba i Música Catalana. Així es va donar a conèixer dijous, durant la presentació de l'esdeveniment que se celebrarà en plena Festa Major d´estiu, del 28 al 30 de juny, a diferents emplaçaments de la localitat.

Segons va informar l'Ajuntament, el festival s´ha ampliat a tres dies i s´ha confeccionat un programa d´activitats al detall perquè "tots els públics en puguin gaudir". Totes les activitats seran gratuïtes i inclouran: cercaviles rumberes, classes de ball, fira del disc de vinil, cinema a la fresca i grans concerts musicals.

"Enguany la imatge del festival evoca els colors i els moments dels concerts a la platja on, tot gaudint de la millor música catalana, podrem veure com es pon el sol" va valorar la regidora de Promoció Econòmica, Mª Àngels Pujals, que va afegir que "com a gran peculiaritat del festival, els concerts estan envoltats de la Vila Vella, una de les icones de la Costa Brava i únic recinte emmurallat del litoral català".

Les activitats començaran el dijous 28 de juny a les deu del matí al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer amb la fira del disc de vinil de la rumba i música catalana fins a les vuit del vespre. A les cinc de la tarda, i amb sortida a l´Avinguda Catalunya, es farà una cercavila rumbera de benvinguda. El primer concert serà a un quart de nou del vespre a l´Av. Catalunya hi anirà a càrrec de Landry el Rumbero i estarà adreçat al públic infantil. A les deu de la nit es projectarà el documental dedicat a Rumba Tres De ida y vuelta; i una hora més tard, hi haurà concert de Sabor de Gràcia, presentant el seu nou disc Sabor a Peret.

El divendres 29 de juny es tornarà a començar a les deu del matí amb la fira del disc al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer. A tres quarts de set de la tarda es faran classes de ball de rumba catalana a la Plaça d´Espanya. I a partir de dos quarts de nou del vespre hi haurà l´actuació a la Platja Gran de Dj Solde i, seguidament, el concert dels Catarres, presentant el seu nou disc Fins que arribi l´alba.

I finalment dissabte 30 de juny, i a partir de dos quarts de nou del vespre hi haurà l´actuació a la Platja Gran de Pelat Pelut, de Porto Bello, millor grup revelació per la Revista Enderrock, i, seguidament, de Doctor Prats, presentant el seu nou disc Venim de lluny.

El regidor de Festes, Ignasi Sallés, va destacar la importància dels artistes que participen en aquest festival. Aquesta tercera edició és la més ambiciosa fins al moment. Seran tres dies plens d´activitats per tots els públics en els que es podrà gaudir de cercaviles, classes de ball, concerts, fira del disc, cinema a la fresca... i tot de forma gratuïta perquè tothom en pugui gaudir". Sallés va valorar "molt positivament" la col·laboració de Diputació de Girona, Patronat de Turisme de la Costa Brava, Hotel Diana, Tossa Bella, Balliu Export, San Miguel i Brisa Marina i va concloure que "creiem firmament en aquest projecte i volem donar-li totes les eines necessàries per fer que Tossa sigui un referent amb aquest festival de música".