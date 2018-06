Nega haver penjat una foto a Facebook de la filla menor d'uns veïns d'Hostalric

L'acusat de fer una foto a la filla de sis anys d'uns veïns seus d'Hostalric i penjar-la a Facebook sota la inscripció «en venda» va negar els fets en el judici que es va celebrar ahir a l'Audiència de Girona. L'encausat va assegurar que ni va fer la fotografia ni la va penjar a la xarxa social. Responent a les preguntes del seu lletrat, l'home va explicar que la seva exdona, de qui porta uns quatre anys divorciat, tenia accés al seu compte de Facebook i també al seu telèfon. Un punt que l'exparella va confirmar en la seva declaració com a testimoni.

Els diferents testimonis que van declarar ahir van explicar que a la instantània es veia la menor d'esquena, però es van mostrar «convençuts» que era la filla dels denunciants. L'última persona a donar explicacions al tribunal de l'Audiència de Girona va ser l'antiga parella de l'acusat, qui va dir que no recordava a quina instantània es referia i va assenyalar que els seus fills es feien «moltes fotos» amb la menor. També va declarar el policia que va registrar la denúncia, que va apuntar que aquesta no era la primera vegada que les dues famílies tenien problemes i es presentaven denúncies mútuament.

Tant la fiscal com la defensa van demanar l'absolució de l'acusat, ja que consideren que «no queda provat» que els fets els hagués comès ell. Per la seva part, l'acusació va mantenir la petició de sis anys de presó per un delicte de revelació de secrets. «Hi ha un dol evident per als pares, que veuen la seva filla en una pàgina d'internet de venda d'articles de segona mà», va assenyalar.