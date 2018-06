Persecució policial a Blanes a un jove drogat que conduïa un cotxe robat

La policia de Blanes va detenir dimarts, i després d'una persecució, un jove de 19 anys que conduïa drogat, amb un cotxe robat i que va amenaçar de llevar-se la vida des d'un setè pis. El noi va acabar ingressant a un centre psiquiàtric i la setmana vinent serà jutjat pels delictes d'atemptat contra l'autoritat, conducció temerària, robatori de vehicle, conduir sota els efectes de substàncies estupefaents i sense el corresponent permís.

Els fets van tenir lloc cap a les dues del migdia, quan la policia va rebre l'avís que un 4x4 estava circulant de manera temerària i pel carril contrari al barri dels Pins. Diverses patrulles van iniciar una persecució durant la qual el conductor va anar col·lidint i causant desperfectes contra altres vehicles estacionats i va intentar atropellar un dels agents que li va demanar que s'aturés. Finalment, la persecució va acabar quan el fugitiu va xocar contra la façana d'una casa. Com que no va poder tornar a posar en marxa el cotxe, va fugir a peu i va entrar en un edifici del barri on viu el seu avi. El jove es va enfilar inicialment al balcó d'un edifici del costat i, en veure's atrapat, va optar per enfilar-se al voladís del balcó –situat en un setè pis– amenaçant de llevar-se la vida. Els agents van intentar que desistís, fins que un d'ells va saltar fins al balcó, aconseguint convèncer-lo que baixés, moment en el qual va quedar detingut.

En sospitar que el jove podia estar sota els efectes de les drogues, se li va practicar un test que va donar positiu.