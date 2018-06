Els pescadors de Tossa i Sant Feliu estudien mobilitzar-se pel dragatge de sorra

Les confraries de Tossa de Mar i de Sant Feliu de Guíxols emprendran mobilitzacions si segueix endavant el projecte per dragar 550.000 metres cúbics de sorra del fons marí comprès entre aquests dos municipis, per portar-la a Sant Antoni de Calonge. «Demanem suport a les altres Confraries i estudiarem la possibilitat d'emprendre mobilitzacions en el cas que les nostres peticions no siguin ateses», van anunciar ahir, després de signar un acord.

En el document, les dues confraries gironines mostren la seva «disconformitat» amb el projecte del Ministeri de Pesca, critiquen que «ningú els ha comunicat res» i que la zona d'extracció podria ser entre cala Giverola (Tossa) i cala Canyet (Santa Cristina d'Aro), un espai en el qual treballen. «En anteriors extraccions de sorra, els pescadors han comprovat que el peix desapareix no només de la zona de dragatge, sinó també del seu entorn i durant molt de temps», ressalten en el document.

A més, afegeixen que el dragatge de sorra que vol fer el Ministeri de pesca produiria marques i relleus residuals en el fons, com si hagués estat llaurat; que es produeix un enfangament en aquest fons; i afirmen que «ni ha consultat al sector pesquer ni ha valorat el dany que pot fer».