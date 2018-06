Riudellots de la Selva incorpora el planejament i la seva normativa en una plataforma per internet

Riudellots de la Selva és el primer municipi gironí en elaborar una capa en format GIS (Geographic Information System) on inclou el planejament i la seva normativa, per a poder ser consultada a la plataforma SITMUN, a través de la seva web.

Ja fa més d´un any que l´Ajuntament de Riudellots, des de la Regidoria de Promoció Econòmica, està treballant en poder proporcionar la informació de la normativa urbanística del municipi a través d´un mapa interactiu i en format geolocalitzat. Després de valorar diferents opcions de programari, i sobretot, des de l'adhesió de la Diputació de Girona a la plataforma SITMUN, es va optar per aquesta opció per a donar el servei que es buscava per a Riudellots.

Des d´aquesta plataforma, a més, Riudellots de la Selva està estudiant la possibilitat d'implantar més "capes" (bases de dades) d'informació geolocalitzada per millorar la satisfacció i el servei tan dels veïns i veïnes del poble com dels professionals o persones que busquin informació.

Aquest sistema, quan s'incorporin més capes d'informació en format GIS, permetrà una millor gestió i control dels serveis municipals (aigua, enllumenat, etc.), els elements de mobiliari urbà, bens municipals, etc...

Sobre el SITMUN

El Sistema d'Informació Territorial Municipal - Girona (SITMUN) és una eina que permet visualitzar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis de la demarcació de Girona.

La plataforma SITMUN és de lliure accés per la ciutadania, que pot consultar des de les dades del cadastre fins al tipus de sòl de la seva parcel·la o la xarxa viària.

Per promoure l'ús del SITMUN entre els ens locals, s'ha creat la Xarxa Local SITMUN-Girona. L'objectiu de la Xarxa és posar a l'abast dels ajuntaments i d´altres ens locals de la demarcació de Girona el Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN), una eina per a la consulta i anàlisi de cartografia municipal.