Segon intent fallit del govern de Blanes de portar a votació els pressupostos

L'equip de govern de Blanes (PSC) va haver de retirar, per segona vegada consecutiva, la votació dels pressupostos per al 2018 de l'ordre del dia del ple municipal que es va celebrar ahir a la tarda.

Com ja va passar en el ple d'abril, la decisió es va prendre en una reunió celebrada hores abans de l'inici de la sessió plenària, moment en el qual l'alcalde, Mario Ros, va anunciar la falta d'acord entre els grups polítics. «Retirem el punt per una qüestió de responsabilitat», va explicar el batlle blanenc, qui va precisar que comptaven amb nou vots favorables (PSC, PDeCAT i el PP) i 12 en contra (Batega, Cs, CUP, ERC i ICV-EUiA).

«Volem apel·lar a la responsabilitat perquè els pressupostos són vitals per al poble i s'han d'aprovar», va demanar Ros, qui va assegurar que seguiran treballant per aconseguir la majoria necessària perquè «el poble ho necessita i s'ho mereix». Així mateix, l'alcalde va qüestionar als grups contraris a la proposta que no hagin presentat una esmena a la totalitat. «És estrany», va retreure.

A diferència de l'última vegada (el mes d'abril), en aquest segon intent l'equip de govern havia aconseguit el suport del PDeCAT, que compta amb quatre regidors.

Per fer prosperar la proposta sense consens, els socialistes necessitaven tenir una majoria simple. Això suposava que la suma de vots contraris havia de ser inferior als favorables.

La clau per desencallar aquesta situació estava ahir en mans dels dos regidors de Cs, Sergio Atalaya i Margarita Santo, els únics que havien obert públicament la porta a negociar amb el PSC i que havien condicionat el seu suport a 10 peticions: la recuperació de la gestió de tots els aparcaments de zona blava de la vila; l'asfaltat i canalització de les aigües pluvials de l'avinguda Madrid; la creació d'un local social per a l'associació de veïns Mas Borrell; o l'adaptació dels parcs infantils per a nens amb diversitat funcional, entre altres. Finalment, però, la formació taronja va mantenir el seu vot contrari, evitant així atorgar la majoria simple a l'equip de govern per fer prosperar els pressupostos.

Ara, si finalment la proposta arribés de nou al ple del mes de juny sense acord, l'equip de govern intentaria, altra vegada, sumar aquesta majoria simple necessària.

Aquesta segona retirada dels pressupostos per al 2018 del ple suposa retardar encara més un tràmit que, habitualment, es fa abans d'acabar l'any anterior. Aquest 2018, però, es va endarrerir a causa de la situació política del consistori: el trencament del pacte de govern entre el PSC, CiU i ERC a l'octubre i la dimissió de l'exalcalde Miquel Lupiáñez pel seu rebuig a l'aplicació de l'article 155, al novembre. Després s'hi va afegir la falta de consens dels grups, que fins ara, es manté.

Per aquest motiu, els socialistes seguiran negociant amb la resta de grups polítics (la CUP, Cs, Batega, ICV-EUiA i ERC) per aconseguir o bé vots positius, o bé abstencions. Si tampoc s'aconseguís portar una nova proposta al ple de juny, l'única opció que quedaria seria seguir prorrogant els pressupostos del 2017. La proposta del PSC preveu un pressupost de 53.230.814 euros, un import que suposa un increment de 7,3 milions respecte al del 2017.