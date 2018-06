Andres Velencoso, pregoner de les festes de Tossa

20 anys de carrera i 7 en el món del cinema fa aquest any el tossenc més internacional. I aquest motiu ha estat excusa suficient per convertir-se en el pregoner de les festes de la seva localitat natal aquest estiu. L'actor i model serà l'encarregat de fer el pregó de les festes majors d'estiu de Sant Pere aquest mes de juny.

Per anunciar-ho, el model ha estat a la vila aquest cap de setmana on ha participat a la sardinada popular i també ha estat fent un reportatge de moda per la revista Icon.