Benvinguts blanencs del nord i del sud

Hi ha setmanes que se´m fa molt difícil no sobrepassar els 2.200-2.300 caràcters que com a màxim haurien de tenir aquests articles. No trobo la manera d´argumentar-los i desenvolupar-los de manera més sintetitzada. Altres dies, en canvi, podria resumir el que vull dir en deu o dotze línies.

Avui és un d´aquests dies. Avui, en lloc d´omplir aquest espai que setmanalment em brinda Diari de Girona per exposar amb absoluta llibertat i independència les meves reflexions, vull utilitzar-lo, només, per fer-los una recomanació. Busquin, recuperin i mirin el programa de Jordi Évole Bienvenidos al Norte, bienvenidos al Sur que La Sexta va emetre fa un parell de setmanes. Un gra de sorra de sensatesa, de concòrdia i de voluntat d´entesa enmig del bombardeig televisiu (i mediàtic en general) d´informacions interessades, esbiaixades o directament falses que burxen en la pell de la ciutadania més desvalguda, més acrítica, per obrir ferides o per fer les que hi puguin haver, encara més profundes.

Bienvenidos al Norte, bienvenidos al sur. Un lloable intent de posar una mica d´àrnica als hematomes produïts per les trompades emocionals que d´una manera o altra tots hem patit i patim aquests darrers temps.

Em preguntava, en acabar el programa, si, en el cas que els mitjans públics (i també d´altres) catalans haguessin produït i emès programes similars durant aquests darrers anys, cap a quin costat s´hauria decantat l´actual empat tècnic entre «indepes» i no «indepes». Em preguntava si municipis com Blanes estarien tan fragmentats, tan polaritzats si en algun moment polític, ciutadans, mitjans locals, entitats, etc., haguessin desenvolupat estratègies similars a nivell local: Benvinguts blanencs del nord, benvinguts blanencs del sud.

Em pregunto, també, aquests dies, i això ja és un altre tipus de reflexió, com estarien les coses si en lloc de «fer república» (concepte tant virtual com ambigu) els qui tenen la capacitat i mitjans per fer-ho, haguessin apostat i treballat per «fer republicans».