Envien a presó l'home que va apunyalar a la parella i el company a Santa Coloma

El jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança pel detingut que va apunyalar la parella i un company d'aquesta en trobar-los junts a casa de la dona la matinada del passat dissabte. El magistrat l'ha enviat a la presó per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa i un delicte de trencament de mesura cautelar. L'agressor, arran d'un suposat atac de gelosia, va agafar un ganivet de la cuina i va clavar dues ganivetades a l'home i una a la parella. Segons han informat fonts de l'hospital Trueta, l'home apunyalat es troba ja a planta estable i evoluciona favorablement.

Segons fonts properes a la investigació, l'agressor i les dues víctimes convivien en un mateix immoble, juntament amb dos homes més, al carrer Camprodon de la localitat. Aquella nit, el detingut i altres companys de pis haurien estat bevent alcohol. Aleshores, l'home va començar a discutir amb la seva parella, una dona amb la que continuava vivint tot i que tenia una ordre d'allunyament per violència domèstica. Les versions dels implicats són contradictòries perquè mentre l'agressor indica que la disputa va ser perquè se'ls va trobar plegats, la dona nega que tingués cap relació amb el company de pis. Així, sosté que la disputa va començar per gelosia i perquè el sospitós li atribuïa una relació amb l'home que va també acabar rebent ganivetades.

Aquesta discussió va fer que la dona decidís marxar del domicili i intentar trobar un lloc on passar la nit lluny de l'immoble. Per això, va contactar amb almenys una amiga per demanar-li si podia anar a dormir a casa seva, però no va trobar alternativa. Llavors, mentre estava al carrer, la va trucar la seva parella demanant-li que tornés a casa per arreglar-ho. Un cop dins l'immoble, la dona va decidir tancar-se al lavabo però l'agressor va aconseguir irrompre a dins, armat amb un ganivet de cuina, i la va intentar apunyalar. La víctima va aconseguir agafar la fulla del ganivet, tot i que va patir una ferida a la mà, i sortir corrents de l'immoble. Es va dirigir directament a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, on va arribar ferida cap a les tres de la matinada.

Mentre els agents intentaven calmar-la perquè expliqués què havia passat, van rebre una trucada alertant d'una baralla. Era al mateix lloc d'on venia la víctima. Quan els mossos van arribar al lloc, es van trobar amb el company de pis al carrer, ferit per dues ganivetades. El sospitós s'havia atrinxerat dins el pis fins que el van convèncer perquè sortís. Un cop fora, el van reduir i detenir.