Blanes presenta el projecte de millora de la plaça dels Dies Feiners als veïns

L'Ajuntament de Blanes va presentar, dilluns al vespre, el projecte de millora de la Plaça dels Dies Feiners a la ciutadania. Segons el consistori, la presentació va anar a càrrec de l'arquitecte Lluís Bedós, qui va detallar aspectes específics del seu disseny com que tindrà peces de formigó prefabricat de diferents colors, i una pèrgola de gairebé tres metres d'alçada on actualment hi ha terrasses i negocis perquè hi hagi ombra. També hi haurà bancs per seure, i s'hi plantaran lledoners i arbres al voltant. Una de les reformes més radicals serà una superfície d'escenari enllaçant amb l'accés posterior a l'Ajuntament de Blanes, amb 22 metres quadrats de superfície i sis metres i mig d'amplada, situat sobre tres o quatre graons.

Bedós també va avançar que si es compleixen els terminis previstos, la nova plaça podria estar enllestida l'estiu del 2019. La urbanització costarà uns 700.000 euros, ja que inclou el canvi del sistema d'aigües residuals, pluvials i d'aigua potable.