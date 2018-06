Detingut per tancar la dona a casa quatre dies i agredir-la sexualment

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home per tenir tancada la dona en un pis de la Cellera de Ter, colpejar-la i agredir-la sexualment. La mateixa víctima va ser qui va demanar ajuda als vigilants municipals després que dimarts a la tarda el marit la fes fora de casa al cap de quatre dies de captiveri. Precisament, el temps que havia estat vivint al municipi.

La dona, que és d'origen indi i va necessitar l'ajuda d'un intèrpret, va explicar als Mossos que el seu marit la va tancar amb pany i clau tan bon punt va arribar al poble i que la tenia totalment sotmesa. Entre d'altres vexacions, la picava amb un pal o l'amenaçava amb un ganivet.



Localització



Els agents, després de prendre-li declaració, van intentar localitzar el marit, però no era al pis. Finalment ahir, l'home, que també és indi i té 51 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria de Santa Coloma de Farners, on la policia el va arrestar per un presumpte delicte de violència domèstica en l'àmbit de la llar.

Tot va començar poc després de dos quarts de sis de dimarts, quan la víctima va demanar ajuda als vigilants municipals de la Cellera de Ter. La noia caminava sola pel carrer i tenia moltes dificultats per fer-se entendre, perquè no parlava ni català ni castellà. Els vigilants van alertar els Mossos d'Esquadra i, amb l'ajuda d'un intèrpret la dona va relatar que el seu marit l'havia retinguda en un pis del poble i no la deixava sortir.

La noia va relatar als agents que feia tan sols quatre dies que havia arribat a la Cellera de Ter per viure amb el seu marit. Segons la seva versió, d'ençà que va entrar al pis, el marit la va tancar amb pany i clau i no la deixava sortir. A més, la picava amb un pal, l'amenaçava amb un ganivet i, en diverses ocasions, l'havia agredida sexualment.

Quan va anar a demanar ajuda als vigilants, feia poc que l'home l'havia fet fora de casa. Els agents van portar la noia fins a l'hospital Santa Caterina de Salt perquè els metges l'examinessin i, en paral·lel, van anar a buscar el marit al domicili on la parella convivia. Allà, però, no el van trobar.

Els Mossos d'Esquadra van intentar localitzar-lo durant hores, però va ser debades. Finalment ahir al matí, ell mateix es va presentar voluntàriament a la comissaria de Santa Coloma de Farners, on el van detenir. La policia l'acusa d'un presumpte delicte de violència domèstica en l'àmbit de la llar. L'arrestat va passar la nit a la garjola i es preveu que avui passi a disposició judicial.

Per la seva part, l'alcalde de la Cellera, David Sarsanedas, es va mostrar ahir «molt sorprès» amb aquesta notícia. «No sé si l'home pertany o no a la comunitat sikh del poble», va dir Sarsanedas qui va destacar que els veïns sikhs que viuen a la Cellera són gent «molt oberta, integrada i treballadora».



Apunyala la parella i un company

El cas de la Cellera de Ter va succeir justament pocs dies després que, també a la comarca selvatana, un home indi de 35 anys, apunyalés la seva parella i un company de pis. En aquest cas, a Santa Coloma de Farners. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge.

Segons va avançar Diari de Girona, les víctimes i el sospitós vivien al mateix domicili, juntament amb dos homes més. Aquella nit, l'agressor hauria estat bevent alcohol i, en un moment determinat, va començar a discutir amb la dona per gelosia i perquè li atribuïa una relació amb l'altra víctima, tots dos d'origen sud-americà.

La dona va patir un tall a la mà quan va intentar aturar una ganivetada i l'home va rebre dues punyalades: una a la zona de la panxa a sota de l'estèrnum i l'altra al costat esquerre. L'home va ser traslladat en l'ambulància del SEM fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Abans que els Mossos d'Esquadra el detinguessin, l'agressor es va atrinxerar a dins del pis, situat al carrer Camprodon. El jutjat el va enviar a presó sense fiança i l'investiga per dos delictes d'intent d'homicidi i un altre de trencament de mesures cautelars (perquè tenia vigent una ordre d'allunyament de la dona, tot i que tots dos continuaven vivint junts al mateix pis).