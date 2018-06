La policia d'Hostalric ensenya seguretat viària als estudiants

Els alumnes de l'escola Mare de Déu dels Socors d'Hostalric van poder posar en pràctica, els dies 8 i 24 de maig, tota la teoria sobre seguretat viària apresa durant el curs escolar i que ha impartit la policia local. Durant aquestes classes, els estudiants de 2n, 4t i 6è curs del centre hostalriquenc, van poder conduir karts i bicicletes seguint diferents senyals de trànsit i les indicacions d'un agent policial. A més, els estudiants més grans també van poder aprendre primers auxilis: com fer una reanimació cardiopulmonar o com funciona un desfibril·lador automàtic. En aquest sentit, els agents van explicar als joves alumnes on es troben ubicats els desfibril·ladors al poble.