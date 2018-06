Assalt violent en una casa de Riudarenes a punta de pistola amb dos ferits

Imatge d´arxiu de la urbanització de Can Fornaca

Assalt violent en una casa de Riudarenes a punta de pistola i amb dos ferits.

Un dels ferits és el cap de família i l'altre el gendre, cap d'ells està greu.

Els Mossos busquen els presumptes autors dels fets que han fugit en dos cotxes.

Els fets han tingut lloc pels volts de les onze de la nit d'ahir a la urbanització de Can Fornaca.

Tres individus han entrat a una casa de la urbanització on hi havia tres persones (pare, filla i gendre).

Per causes que s'investiguen, els dos homes i una dona que anaven armats en pistola han ferit a la cama al pare i al gendre, lleument a l'esquena.

Aquest últim ha estat traslladat a l'hospital Santa Caterina de Salt i allà, se l'ha custodiat ja que tenia una ordre judicial de detenció.

Pel que fa al pare, ha estat evacuat pel SEM en ambulància a l'hospital Trueta ja que a banda del tret també ha estat agredit pels tres homes que han entrat a casa seva.

Els Mossos d'Esquadra quan han arribat s'han trobat diverses baines a terra. L'Àrea d'Investigació Criminal porta el cas.

El que de moment no ha trascendit és el motiu de l'assalt però tot apunta que es tractaria d'un tema de tràfic de drogues. Tot apunta que es coneixien els assaltants i la família.

En aquesta urbanització no és el primer fet d'aquest tipologia que ha succeït i en més d'una ocasió, els Mossos hi han hagut d'anar per temes relacionats amb robatoris o salut pública.