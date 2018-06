El jutge envia a presó el detingut per segrestar i agredir sexualment la dona a la Cellera de Ter

El Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ha ordenat l'ingrés a presó, comunicada i sense fiança del detingut per segrestar la dona durant quatre dies a la Cellera de Ter, colpejar-la i agredir-la sexualment. La causa està oberta per delictes de detenció il·legal, coaccions i agressió sexual. A més, el jutjat especialitzat en violència domèstica també ha dictat una ordre d'allunyament cap a la víctima, segons informa el TSJC. La mateixa víctima, d'origen indi, va ser qui va demanar ajuda dimarts als vigilants municipals després que, segons afirmava, el marit la fes fora de casa al cap de quatre dies de captiveri. La dona va explicar als Mossos que el seu marit la va tancar amb pany i clau tan bon punt van arribar al poble i que la tenia totalment sotmesa perquè la picava amb un pal o l'amenaçava amb un ganivet. Els agents, després de prendre-li declaració, van intentar localitzar el marit, però no era al pis. Finalment, dimecres l'home, que també és indi i té 51 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria de Santa Coloma de Farners, on la policia el va detenir.