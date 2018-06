L'antic ajuntament de Tossa es convertirà en el primer centre cívic local

L´antic edifici consistorial de Tossa de Mar acollirà el primer centre cívic o ateneu d´aquesta localitat selvatana. Així ho han decidit els veïns del poble a través d´un procés participatiu que es va iniciar el passat mes de maig i després d´escollir entre sis propostes finalistes. Amb una participació del 3,43% sobre el total del cens, aquesta opció va obtenir un 48% de les votacions. La segona i la tercera proposta, amb un 18% dels vots totes dues, van ser la creació d´un parc urbà i l´habilitació d´un annex per ampliar l´Institut i impartir-hi Batxillerat i un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Turisme. La creació d´un habitatge de lloguer social va obtenir un 13% de les votacions, mentre que la construcció d´un aparcament per a vehicles i d´una sala d´exposicions només van obtenir un 2% dels vots cadascuna.

Segons va informar ahir l´Ajuntament, en aquest centre cívic s´hi desenvoluparan activitats diverses com aules dedicades a la formació d´infants, joves, adults i gent gran, espais per a activitats de teatre, música, activitats artístiques, culturals i de lleure, així com espais de conferències i trobades.

Nou ajuntament a La Nau

Aquest edifici, ubicat al nucli antic de la localitat, ha quedat buit després que en les darreres setmanes les diferents àrees municipals s´hagin traslladat a La Nau. Les obres per ampliar aquest edifici situat a l´entrada del poble, es van iniciar el mes d´abril i van consistir en la construcció d´una nova planta mitjançant onze estructures modulars prefabricades. Els treballs, durant els quals es va utilitzar una grua de grans dimensions, es van acabar en només quatre dies.

Actualment, aquesta nova planta –la tercera– acull les àrees municipals d´alcaldia, informàtica, tresoreria, intervenció o recursos humans, entre d´altres. El contracte d´elaboració del projecte i l´execució de les obres es va licitar el gener del 2017 amb un pressupost de 810.700 euros i es van adjudicar el 22 de març per un import de 678.961,25 euros.