Uns proxenetes n'agredeixen un altre a Vidreres armats amb pistoles i una destral

Uns proxenetes armats amb dues pistoles, una destral i un ganivet en van agredir un altre a Vidreres per reclamar-li un suposat deute de 300 euros. El motiu de l´enfrontament és el control d´un tram de carretera on una dona exerceix la prostitució.

Els agressors van ferir l´altre proxeneta donant-li un cop al cap amb la destral i la dona va avisar els Mossos d´Esquadra, dient-los que els assaltants reclamaven diners per poder continuar treballant en aquest punt viari. Els agents van seguir el rastre dels atacants fins a Lloret de Mar, on van detenir dos dels suposats agressors, que tenen nombrosos antecedents. En paral·lel també van arrestar el ferit a Vidreres perquè tenia un requeriment judicial pendent.

Els fets van passar aquest dimecres cap a dos quarts de quatre de la tarda quan els agressors, d´origen romanès, van irrompre a l´habitatge d´una dona que exerceix la prostitució. A la casa, situada al carrer Petúnia de la urbanització Aiguaviva Park, hi eren tant ella com el seu proxeneta i l´estarien ocupant il·legalment.

Els assaltants van arribar al lloc armats amb dues pistoles, una destral i un ganivet. Anaven amb tres cotxes, dels quals dos eren de gamma alta. Un cop allà, van amenaçar la noia i van acabar ferint lleument el seu proxeneta donant-li un cop al cap amb la destral. Després van fugir amb els vehicles.

La dona va ser qui va alertar els Mossos d´Esquadra. Segons va explicar, el motiu de l´agressió era un suposat deute perquè els assaltants li reclamaven 300 euros per poder continuar exercint la prostitució al tram de carretera on sol parar habitualment.

Els agents van anar fins a l´habitatge. Durant la inspecció de la zona van trobar una beina al carrer. També van recollir les imatges enregistrades pel sistema de videovigilància de la casa, que va gravar l´agressió i va servir perquè la policia seguís el rastre dels sospitosos.



Detinguts a Lloret de Mar

Els Mossos d´Esquadra van localitzar dos dels sospitosos en una casa ocupada a la urbanització de Lloret Residencial, dins el terme municipal de Lloret de Mar i els van detenir per lesions i amenaces. Tots dos són d´origen romanès, tenen 28 i 43 anys i acumulen nombrosos antecedents (per delictes com lesions, amenaces, robatori amb força i atemptat a agent de l´autoritat).

En paral·lel, els agents també van arrestar el proxeneta que va resultar ferit lleu durant l´enfrontament a Vidreres. En aquest cas, perquè li constava un requeriment judicial pendent.

Es dona el cas que la nit de divendres a dissabte, la Policia Local de Vidreres va detenir a dues dones que també es dediquen a la prostitució, a la mateixa urbanització d´Aiguaviva Park. Les van arrestar quan intentaven entrar a robar en una casa de la urbanització. La policia estava fent ronda quan les va trobar in fraganti