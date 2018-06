Riudellots oferirà un nou postgrau centrat en la indústria alimentària

Riudellots de la Selva oferirà, el pròxim curs, la primera edició del postgrau d'Innovació en la Indústria Alimentària impulsat per l'Ajuntament i que impartirà la Universitat de Girona (UdG). Aquest postgrau va ser presentat ahir en el Centre d'Innovació Gastronòmica Industrial de Riudellots (FoodLab) que serà també el lloc on es realitzarà.

«Un dels objectius d'aquest postgrau innovador és la formació d'un perfil professional nou, inexistent en l'actualitat, que sigui capaç d'aportar a les empreses del sector alimentari persones capaces de detectar oportunitats en el terreny de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+i)», va explicar ahir el regidor de Promoció Econòmica, Lluís Barnés, qui va especificar que en la definició dels continguts i planificació del Postgrau hi han participat: l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i les empreses Friselva, Costa Brava Foods, Mas Parés, Galetes Trias i Cuinats Jotri, amb el suport de la Diputació de Girona.

Aquest projecte serà tutoritzat per diversos professionals d'R+D d'empreses i les sessions s'impartiran a les instal·lacions del FoodLab amb jornades específiques a càrrec d'experts que tractaran matèries relacionades en tots els processos que intervenen en la innovació, des de la definició del producte fins a la seva introducció al mercat, passant pels processos creatius, tecnològics i legals entre d'altres. Per la seva part, la vicerectora de Territori i Compromís Social de la UdG, Sílvia Llach, va voler destacar l'organització «transversal» entre institucions, empreses i el món acadèmic i la participació de les empreses en la planificació i execució del Postgrau.

Finalment, l'alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura, es va mostrar satisfeta de poder acollir el Postgrau a les instal·lacions del FoodLab i va recordar la importància que tenen les empreses amb seu al municipi per al desenvolupament del teixit social i econòmic, «no només per al municipi, sinó per al conjunt de les comarques gironines». En aquest sentit, va manifestar que des de l'Ajuntament se seguirà «apostant per promoure i incentivar la innovació entre les empreses». La superació del postgrau servirà per obtenir el Diploma de Postgrau en Innovació a la Indústria Alimentària per la UdG.



Gestió turística a Lloret

Riudellots, però, no serà l'única localitat selvatana que acollirà un nou postgrau el pròxim curs, ja que Lloret també n'oferirà un sobre gestió turística. Segons va avançar Nova Ràdio Lloret, aquest postgrau, que va ser presentat dimecres, està reconegut per la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid i és fruit d'un conveni entre el gremi d'hostaleria i l'empresa mallorquina Forempresa.

Les classes es duran a terme a l'hotel Evenia del mes de novembre al mes de febrer i estaran adreçades a professionals del sector. Aquests estudis permetran obtenir una titulació universitària, centrada en direcció, marquèting, recursos humans, noves tecnologies o aspectes legals al voltant de la gestió turística. El postgrau té un preu de 2.800 euros.