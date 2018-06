Ferida greu una ciclista de 25 anys en ser atropellada per un turisme a la C-63 a Amer

Una ciclista de 25 anys ha resultat ferida de gravetat aquest diumenge al matí en ser atropellada per un cotxe a la C-63 a Amer (Selva). Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís de l'accident s'ha rebut a les 10.48 hores i ha tingut lloc al quilòmetre 44 per causes que s'estan investigant. A causa de l'impacte, la dona ha patit una fractura de pelvis i ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona en una de les dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que s'han desplaçat fins al lloc. En aquest accident també hi han treballat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra que han donat pas alternatiu als vehicles dels dos sentits de la marxa fins a les 13.32 hores.