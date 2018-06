Ferit greu un motorista de 51 anys després de caure per un marge a Sant Hilari Sacalm

Un home de 51 anys ha resultat ferit greu aquest diumenge a la tarda en caure amb la moto per un marge a la GI-550 a Sant Hilari Sacalm (Selva). El sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 10, on per causes que es desconeixen el vehicle de dues rodes ha sortit de la via i ha caigut d'uns quatre metres d'alçada.

Els serveis d'emergències han estat alertats a les 17.24 hores i fins al lloc s'han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, dues ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

A causa de l'impacte, el motorista ha resultat ferit de gravetat i ha estat evacuat per aire a l'Hospital Josep Trueta de Girona. El sinistre ha obligat a tallar la GI-550 en els dos sentits de la marxa fins a les 18.44 hores, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).