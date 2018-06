L'exestrella del punk que va fugir a Lloret després de robar 2,8 milions

Fa 30 anys, el cantant d'un conegut grup de punk francès va ser a Lloret de Mar. Però no per fer-hi un concert o passar-hi les vacances, sinó fugint de la justícia. Juntament amb 11 persones més, acabava de robar 11,7 milions de francs suïssos (aproximadament 2,8 milions d'euros) d'un camió blindat de l'empresa de seguretat Brink's a Tolosa, al sud-oest de França.

Es tracta de Gilles Bertin, excantant del grup de punk Camera Silens, una formació que va triomfar durant els anys 80 entre els joves anarquistes i d'extrema esquerra d'arreu de França i que en aquella època eren equiparats amb els Sex Pistols a Gran Bretanya. Després dels fets, Gilles Bertin va ser l'únic dels lladres que no va ser detingut i amb el pas del temps, va ser donat per mort. L'any 2016, però, va reaparèixer per confessar el delicte i entregar-se a la justícia francesa. Finalment, amb 57 anys, l'exestrella punk va comparèixer dimecres davant el tribunal de Tolosa per afrontar el delicte comès tres dècades enrere.

Els fets van passar el 26 d'abril del 1988. Bertin, juntament amb 11 persones més entre les quals hi havia músics, anarquistes i toxicòmans, va aconseguir robar 11,7 milions de francs –uns 2,8 milions d'euros– d'un camió blindat de l'empresa de seguretat Brink's a Tolosa. Per fer-ho, van segrestar tres treballadors de Brink's i alguns dels assaltants es van disfressar de gendarmes.

Després dels fets, però, tots els implicats van ser detinguts menys un: Gilles Bertin. Carregat amb la seva part del botí, l'artista va fugir de França, on va deixar la seva parella Nathalie i el seu fill Loris, i durant un temps es va amagar a la localitat selvatana de Lloret de Mar, on va aconseguir el seu objectiu: passar desapercebut.

Des d'allà, va marxar cap a Portugal, on va obrir una botiga de discs de vinil i records i on el 1995 va descobrir que tenia el virus de la sida i on va perdre la visió de l'ull esquerre a causa d'una infecció. Una dècada després d'arribar a Lisboa, i pensant que la policia francesa l'havia localitzat, es va traslladar a Barcelona amb la seva xicota. Allà, es van encarregar del cafè de la família de la seva parella i el 2010 van tenir un fill, que actualment té set anys. Mentrestant a França, el 2004, un tribunal va condemnar Bertin «en absència» a 10 anys de presó. Sis anys més tard, va ser declarat mort.

A la capital catalana i amb una falsa identitat, va ser tractat d'una hepatitis C que gairebé li provoca la mort. Aquest fet hauria desencadenat que el 2016, i quan faltaven només vuit anys perquè prescrivís el cas, decidís lliurar-se a la justícia francesa. Aconsellat pel seu advocat –Christian Etelin, de 74 anys–, Bertin va viatjar fins a la Cerdanya, va travessar la frontera a peu i, acompanyat pel seu advocat, va agafar un tren fins a Tolosa, on, a l'estació mateix, es va entregar a la policia, que el va deixar en llibertat a l'espera del judici.

Durant aquests dos anys, l'exestrella s'ha pogut reunir amb alguns dels exmembres de la banda –i que també van participar en el robatori del Brink's– que encara són vius. També amb la seva germana i el seu fill de 31 anys que va deixar a França, després de fugir a corre-cuita cap a Lloret.

Cinc anys de presó en suspens

El judici contra Gilles Bertin es va celebrar dimecres a Tolosa. L'excantant s'enfrontava a una pena de 20 anys de presó, però finalment, i després de menys de dues hores de deliberació, el jurat el va condemnar a cinc anys de presó en suspens. Un veredicte que va ser rebut amb aplaudiments per part dels assistents a la sala.

Bertin, qui havia acudit al tribunal amb una bossa amb les seves pertinences per si havia d'entrar directament a presó, podrà tornar ara a Barcelona amb la seva família, com un home lliure i amb la consciència tranquil·la després d'haver fet les paus amb un passat que l'ha turmentat i perseguit durant els últims 30 anys.