L'esposa del presumpte assassí de Susqueda declararà el pròxim 20 de juny

El Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ha citat a declarar com a testimoni N.L., l'esposa del presumpte autor del doble crim del pantà de Susqueda, el 20 de juny a les deu del matí. Segons va informar l'advocat de l'investigat, Benet Salellas, és una diligència sol·licitada per totes les parts en la vista d'imputació que va tenir lloc fa unes setmanes.

A més, es practicarà a declaració com a testimoni de la filla de N.L., totes dues vingudes de Colòmbia per poder declarar davant el jutge, si bé aquesta última declaració ha estat reclamada exclusivament per la Fiscalia.

La dona de Jordi Magentí, el va acompanyar pocs dies després del crim a la zona del pantà i es va quedar unes hores sola esperant-lo, segons recull una interlocutòria judicial, i va marxar a viure a Colòmbia de forma precipitada quan es van trobar els cadàvers dels dos joves.

Aquestes dues declaracions havien estat proposades per la Fiscalia, reclamant que els agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat central de persones desaparegudes viatgessin a Colòmbia. Segons l'advocat defensor, han procurat que les dues dones compareguessin personalment en el jutjat de Santa Coloma de Farners «amb la major rapidesa possible» pel que el desplaçament dels investigadors perdrà sentit, va valorar.