Sils multarà els veïns que donin menjar i beure als gats del carrer

La proliferació de gats assilvestrats que campen lliurement pels carrers de Sils, s'han convertit en un seriós mal de cap per l'Ajuntament, que ha decidit tallar el problema d'arrel, imposant sancions econòmiques. Segons va avançar la Selva Informació, el consistori ha emès un ban municipal on deixa entreveure que l'increment d'aquests animals als carrers del poble seria causat per alguns veïns que els donen menjar i beure. «Després d'analitzar aquesta problemàtica, s'ha pogut constatar que hi ha un nombre indeterminat de gats que no estan identificats ni censats», assenyala el consistori en el ban municipal.

En el document, l'Ajuntament demana als veïns que «evitin a tota costa» donar menjar i beure als gats a la via pública i recorda que l'incompliment d'aquestes mesures podran ser sancionades. «Si els enganxem, se'ls aplicarà una multa de com a mínim 100 euros», va avançar l'alcalde, Martí Nogué (IdS-Mes) qui va recordar que la col·laboració de la gent del poble és «fonamental» per identificar aquestes persones.

«Crèiem que aquesta situació va començar a Mallorquines, on una senyora que tenia tres o quatre gats va morir fa poc i algunes persones van començar a alimentar els animals», va explicar ahir l'alcalde (IdS-Mes), qui va afegir que, arran d'aquest fet, van començar a sorgir minicolònies incontrolades de felins tant a les urbanitzacions com al nucli urbà. «De moment, no és un problema, però volem evitar que ho pugui ser, que proliferin les colònies de gats i creixin sense control», va recalcar Nogué, afegint que podrien acabar representant un problema de salubritat.

En el ban també es recorda als ciutadans que Sils disposa d'una ordenança municipal reguladora sobre la tinença d'animals que, entre altres coses, ha de garantir una correcta convivència entre els animals i les persones, reduint al màxim les molèsties que es puguin ocasionar.

A més, l'ajuntament avança que, per tal de garantir la protecció i respecte dels felins «vetllarà» per la creació de colònies de gats controlades amb col·laboració dels veïns que, solidàriament, vulguin assumir la gestió d'aquestes colònies. Persones a les quals l'Ajuntament donarà autorització perquè puguin alimentar els animals.

«Actualment, només hi ha una entitat regularitzada que es fa càrrec d'una de les colònies», va lamentar el batlle de Sils.