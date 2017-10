Quatre persones moren en l'accident d'un tot terreny a Molló

Quatre persones han mort en un accident de trànsit a Molló, al Ripollès, a primera hora del matí. Segons ha informat el Servei Català del Trànsit el sinistre ha passat al punt quilomètric 0,5 de la GIV-5225 a les 7.22 hores del matí.

Per causes que s'estan investigant un tot terreny ha bolcat i els seus quatre ocupants han mort. Arran de la incidència s'han activat nou patrulles dels Mossos d'esquadra, cinc dotacions dels Bombers –entre les quals hi ha efectius del GRAE, i tres ambulàncies del SEM