Busquen un caiaquista que es va perdre ahir entre Blanes i Malgrat de Mar

Els equips d'emergència estan buscant des d'aquesta matinada un caiaquista a la zona que va de Blanes (Selva) a Malgrat de Mar (Maresme). Durant tota la nit s'ha pentinat l'espai, i aquest diumenge al matí s'ha aconseguit localitzar l'embarcació amb la que es desplaçava, a més de tots els seus estris personals, però encara no s'ha trobat l'home. El caiaquista va sortir dissabte a primera hora de Malgrat amb la intenció de fer una travessia fins a la capital de la Selva Marítima, on es preveia que arribés pels volts de les quatre de la tarda. Les dues poblacions estan separades aproximadament per uns sis quilòmetres. Al veure que no arribava el germà de l'home va donar l'alerta als equips d'emergència que de seguida es van posar a treballar. Les tasques de rescat les coordina Salvament Marítim i també hi col·laboren equips especialitzats de la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra, Bombers, a més de la Policia Local de Blanes.