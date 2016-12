Sis aparells tecnològics vells que et poden fer guanyar diners a Internet

La tecnologia avança a ritme endiablat. El que avui és el més nou, demà ha quedat completament desfasat. Tot i així, hi ha un reduït nombre de vells aparells que s'han mitificat i que es venen a preus desorbitats a Internet. Si tens alguns d'aquests dispositius i funciona (o no), potser pots fer un bon negoci.

Walkman de Sony

La companyia nipona va revolucionar el món de la reproducció musical el 1979 amb el walkman. El primer model va ser el TPS-L2 i pocs podien permetre's el luxe de poder comprar-ne un pel seu elevat preu. Els walkman van regnar a la dècada dels 80 i bona part dels 90. Alguns models són autèntiques peces de col·leccionista que s'arriben a vendre per fins a 2.000 euros.

PlayStation 1

El 1995 va sortir a la venda a Europa aquesta videoconsola de 32 bits, la principal novetat de la qual és que usava com a suport el CD, davant dels cartutxos de Sega o Nintendo. Encara que les seves prestacions ara estan a anys llum de les seves predecessores, el seu preu a la xarxa pot duplicar al de les seves ´germanes´.

Primer iPhone

Estem a tocar de la vuitena generació d'iPhone i els seus primers models encara seguixen sent dispositius molt cobejats. El primer telèfon mòbil d'Apple va sortir a la venda el 2007 a un preu proper als 400 euros. A Austràlia se'n va vendre un recentment per 12.000 dòlars.

iPod Classic

L'iPhone original no és l'únic aparell d'Apple que torna boig als col·leccionistes de tecnologia obsoleta. L'aparició de l'iPod el 2001 va suposar una revolució similar a la del walkman. Aquest dispositiu permetia emmagatzemar hores de música. El clàssic, en concret, tenia en la seva última versió una capacitat d'emmagatzematge de 160 gigues. L'exclusiva versió del 2004 ha arribat a vendre's a través d'ebay per més de 80.000 euros.

Màquines recreatives

Per 25 pessetes aquestes màquines et deixaven fer una partida que sempre et deixava amb ganes de més (aquell odiós 'insert coin'). Les recreatives es trobaven a les desaparegudes sales de jocs dels 80 i 90. En l'actualitat hi ha un lucratiu negoci muntat al voltant d'elles i dels pinball amb preus que van dels 1.000 als 3.000 euros.

Game Boy original

La primera portàtil de Nintendo es manté com la tercera consola més venuda de la història. A Europa va arribar el 1990 i el seu èxit es deu principalment al popular 'Tetris', videojoc de capçalera de tota una generació i del qual es van vendre més de 30 milions de còpies. El passat mes de maig, un usuari de Michigan (EUA) va vendre la seva Game Boy original amb el seu cartutx de 'Tetris' per 900 euros.