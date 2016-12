Els ports dels MacBook Pro: innovació o endarreriment?

El passat mes d'octubre Apple va presentar la renovació dels seus MacBook Pro 2016, els ordinadors portàtils més potents de la companyia. Entre els diferents canvis estètics i les millores, una de les coses que més està donant que parlar és l'eliminació de ports per deixar només connexions USB-C, cosa que no ha agradat a molta gent.

La tecnologia avança. Pràcticament cada dia hi ha un nou descobriment que modifica, afegeix o reemplaça les coses ja existents. Moltes d'aquestes troballes o invencions acaben arribant a l'electrònica de consum més tard o més d'hora i els canvis no són sempre fàcils d'acceptar o d'assumir, sobretot si són una cosa que canvia les nostres costums o la nostra manera de funcionar.

El nom d'Apple sempre ha estat associat a innovació, però últimament sembla que les seves decisions no són més que un mal de cap per als usuaris. Està clar que el que avui en dia és un estàndard tecnològic -com els ports USB o el jack d'auriculars- d'aquí a un temps serà alguna cosa obsoleta (ja va passar amb el CD, per exemple), però, Apple està realment arriscant en incorporar novetats útils i amb futur o és més aviat un endarreriment?

Detalls dels ports del Macbook Pro 2016

En aquesta ocasió, la companyia de la poma mossegada ha decidit apostar per ports USB-C Thunderbolt 3. Els models de 13 i 15 polzades que inclouen la pantalla tàctil o 'Touch Bar' arriben de fàbrica amb quatre d'aquestes entrades, dos a cada lateral de l'ordinador; les versions de totes dues mides que no compten amb la pantalla només arriben amb dos ports en un dels laterals.

Fins l'estrena dels portàtils aquest 2016, els anteriors ordinadors de la companyia arribaven amb bastants més ports. A més de la ranura de càrrega MagSafe, aquests aparells incloïen dos connectors Thunderbolt 2, un parell de ports USB 3, una entrada HDMI i una ranura per a targetes SD. Connexions de tot tipus perquè qualsevol usuari pogués treure tot el partit possible al seu equip.

Però, quines característiques tenen les noves entrades USB-C? La primera d'elles és que es tracta d'un tipus d'entrada que també transmet alimentació, de manera que el carregador de l'ordinador es pot enganxar a qualsevol d'elles perquè la bateria es carregui.

La segona és que la velocitat de connexió i transmissió de dades és molts més gran que la dels connectors Thunderbolt 2 anteriors: es pot arribar fins als 40 Gb / s. Això és notablement útil per guardar arxius en un disc dur extern, per exemple, ja que les coses més pesades es passaran d'un lloc a un altre en un obrir i tancar d'ulls.

A més, al seu interior resideixen més protocols, el que implica que permet transferir dades a través d'USB 3.1 i connectar dispositius HDMI, VGA, DisplayPort, Thunderbolt i PCI Express, tot en un. Això, amb el cable indicat, fa que es puguin connectar tot tipus de coses, des de qualsevol replicador de ports fins a tot tipus de pantalles, terminals o sistemes d'emmagatzematges.

El nou port duplica l'ample de banda de vídeo, permetent connectar dues pantalles 4K a 60 HZ o una pantalla 5K. Aquesta opció arriba en el moment en què les pantalles i televisions 4K cada vegada són més populars i accessibles, de manera que es podrà treure el màxim partit a la seva resolució si comptem amb un MacBook Pro 2016.

A mode de resum, els nous ports USB-C són molt més complets que el que venia de fàbrica amb els portàtils anteriors: són més compatibles, tenen més velocitat, poden carregar qualsevol perifèric i permeten aconseguir unes majors resolucions de pantalla a l'endollar dispositius externs .

Innovació o endarreriment?

Tot i els avantatges, el focus de la polèmica ve per la poca versatilitat que tenen actualment si parlem de connectar altres aparells del mercat o si parlem de productivitat.

Si mirem al nostre voltant, poques són les coses que tenim a mà amb una connexió USB-C. Amb una mica de sort, tindrem algun telèfon mòbil amb aquesta entrada, com el LG G5 o el Nexus 5X / 6P, però el comú és que no sigui el cas.

El major problema resideix en la compatibilitat amb els accessoris que es vulguin connectar. El disc dur extern que tens al calaix? USB 2.0 / 3.0. El teu monitor d'ordinador? HDMI. El teu iPhone o el teu Galaxy S7? USB o microUSB. La targeta de memòria de la teva càmera de fotos? SD.

Cal comprar adaptadors per poder endollar qualsevol cosa i això no és bon senyal. Si ja de per si els MacBook Pro 2016 han patit un augment de preu considerable, els usuaris han de fer un desemborsament encara més gran per poder utilitzar totes les coses que feien servir abans.

Aquest tipus d'ordinadors tenen un gran ús professional. No són pocs els editors de vídeo, fotografia o so, juntament amb els que necessiten moure grans quantitats d'arxius o una màquina potent i portàtil, que es van a haver de comprar mil i un adaptadors per seguir utilitzant l'ordinador igual que utilitzaven els models més antics.

N'hi ha que parlen que això és una maniobra d'Apple per aconseguir que els seus clients es deixin encara més diners en els seus productes. Altres parlen simplement d'un greu error d'equip. Un baix percentatge d'usuaris està conforme amb el canvi.

Innovació o endarreriment? Les dues qüestions són certes. Innovació perquè d'aquí a uns anys (mesos, fins i tot, depenent de la resta de companyies) l'USB-C serà un autèntic estàndard, com ho és avui dia l'USB 3.1 o com ho va ser en el seu moment la ranura de CD en els ordinadors -la tecnologia avança ens agradi o no-. Endarreriment perquè per ser totalment eficient o productiu, has de portar sempre amb tu un munt de cables amb què connectar la resta de les teves coses a l'ordinador (i gastar més diners en ells).

Quan va sortir a la venda el Galaxy S7, Samsung ha assenyalat que no hi havia incorporat l'USB-C com a connector en els terminals perquè la resta de cables i accessoris no estaven preparats per a això, tot i que el propi connector és molt més que interessant. Apple s'ha tirat a la piscina, com ja va fer poc temps abans en treure el Jack de 3,5 del seu iPhone 7, i només el temps farà que la balança es decanti per l'èxit o per la ficada de pota.