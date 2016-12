Els vídeos més vistos a Youtube el 2016

Paròdies i humor són els grans reis de Youtube. En el següent llistat recollim els temes que la propia plataforma assegura que són els de més èxit d'aquest 2016. Per fer el rànquing, Youtube no només ha tingut en compte les reproduccions, si no també el temps de visualització, el número de comentaris i les vegades que s'han compartit.

10.100 HAMBURGUESAS | 5 HOMBRES – JORDI WILD



9. PA K KIERES SABER ESO – LORY MONEY



8. KISS CHALLENGE CON MI NOVIA – DULCEIDA



7. DELICIOSA CALMA – PAVOFRÍO



6. PARODIANDO CANCIONES – RICKY EDIT



5. POKÉMON HEYEYEYEAH – EL RUBIUS



4. ANUNCI LOTERIA DE NADAL



3. ´PPAP PEN PINEAPPLE APPLE PEN´ – CHEE YEE TEOH



2. LA BICICLETA – LOS MORANCOS



1. LA ROJA BAILA – HIMNE OFICIAL SELECCIÓ ESPANYOLA