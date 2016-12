Vuit consells per a una compra en línia segura

El Nadal és una època de compres: la llista de regals i de desitjos és enorme i els ciberdelinqüents ja s'estan fregant les mans i seleccionant víctimes.

El món de les compres en línia és còmode, però també perillós per naturalesa. Amb les compres en línia creixent cada any, Kaspersky Lab espera també un increment en els ciberatacs i per això, ofereixen 8 consells per ajudar-te a fer unes compres segures.

1. Frena el 'ransomware' -virus que demana un rescat per tornar-te el control de l'ordinador- amb la teva millor defensa: no obris adjunts de webs desconegudes.

2. Fes clic només en enllaços de webs de confiança.

3. Explora les webs: comprova les opinions dels llocs de compra en línia per decidir si són o no segurs abans que introdueixis la informació de la targeta.

4. Utilitza contrasenyes complexes: barreja lletres, nombres i símbols per evitar 'hackejos'.

5. Si fas servir una WiFi pública, xifra teva informació privada a través d'una VPN per evitar problemes.

6. Evita 'adware' a qualsevol preu llegint la lletra petita en descarregar 'software gratuït' per defecte.

7. Assegura't que el correu al qual envies el formulari de compra és legítim i no estan fent-se passar per una altra empresa.

8. Realitza els pagaments només en pàgines xifrades: abans d'introduir les dades de la teva targeta, comprova que la web en la qual compres té un certificat de seguretat i a la barra del navegador apareix https i la imatge d'un cadenat.