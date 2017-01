PlayStation anuncia els jocs exclusius per a PS4 que arribaran el 2017

PlayStation ha compartit la llista dels jocs que arribaran aquest 2017 en exclusiva per la seva consola PlayStation 4 i el casc de realitat virtual PlayStation VR, amb títols com 'Gran Turismo Sport', 'Uncharted: The Lost Legacy' o 'Persona 5'.

Sota el lema "el millor lloc per jugar grans jocs", PlayStation Europe ha compartit quins seran els jocs que podran jugar-se en exclusiva en la seva consola d'última generació mitjançant un vídeo i les imatges destacades de cada títols.

Molts dels jocs encara estan pendents de confirmar una data de llançament i, fins i tot, el vídeo en recull dos, 'Detroit: Become Human' i 'Dreams', segons el president de Sony Computer Entertainment, Shuhei Yoshida, s'han inclòs per error.

'Gran Turismo Sport'

'Hellblade: Senua's Sacrfice'

'Drawn to Death'

'NieR: Automata'

'Yakuza 0'

'Farpoint'

'Uncharted: The Lost Legacy'

'Matterfall'

'Gravity Rush 2'

'Wipeout: Omega Collection'

'MLB: The Show 17'

'New Everybody's Golf'

'Persona 5'

'World of Warriors'

'Nex Machina'

'Knack 2'

'PaRappa the Rapper'

'Starblood Arena'

'Horizon Zero Dawn