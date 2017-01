Què has de fer si se´t trenca la pantalla del mòbil?

Les pantalles dels mòbils actuals són d'una gran qualitat. La tecnologia avança a passos de gegant i la majoria de smartphones i tauletes que ens trobem al mercat fan servir materials cada vegada més resistents i compactes. No obstant això, tot i ser millors, no són irrompibles.

La majoria protegim els nostres mòbils amb fundes rígides o de silicona, i fins i tot els col·loquem protectors de pantalla "per si de cas", fiant-nos de nosaltres més aviat poc. Tota precaució és poca tractant-se d'un smartphone que ens ha costat més de 800 euros. Però, què passa si per un descuit aquest preciós mòbil acaba a terra amb tan mala sort que la pantalla es trenca? Aquí sorgeix el dubte. Què he de fer? I si fos un altre tipus de mòbil, un no tan car?

La pantalla és un dels elements més cars d'un telèfon, d'aquí que la seva reparació també ho sigui; i cap fabricant inclou en la garantia del terminal el cost de reparació de l'esmentat element, atès que interpreta que en cas de trencament ha estat l'usuari el culpable i no es tracta d'un problema de fabricació (cosa que en el 100 per cent dels casos és així). Cal tenir en compte que canviar una pantalla trencada pot suposar haver de gastar més de 100 euros i per tant en molts casos ens sortirà molt més rendible comprar-nos un terminal nou. D'aquí les preguntes que ens plantegem a continuació.

Què s'ha trencat? La pantalla o el vidre?

No és el mateix el vidre que la pantalla. Pot passar que s'hagi trencat el vidre però no la pantalla, i per tant veuràs com segueix funcionant sense problema, o pot ser que s'hagi trencat la pantalla i llavors aquesta no respondrà quan la toquis i deixarà de funcionar, tot i que hi ha casos en els que segueix funcionant.

Si s'ha trencat la pantalla i el vidre, o fins i tot si només s'ha trencat una de les dues coses, el més probable és que t'aconsellin canviar ambdues, i fins i tot substituir la part frontal on hi ha els botons, càmera, etc. Per aquest motiu la reparació d'una pantalla pugui ser molt cara depenent del trencament, i, per descomptat, del mòbil a reparar.

Reparació o no reparació, aquesta és la qüestió

Amb un mòbil amb la pantalla trencada tenim dues possibles solucions davant nostre. Comprar-ne un de nou o reparar la pantalla del que tenim a les mans. En aquest punt cal tenir en compte moltes variables. Quant de temps té? Ens costarà més la reparació o un mòbil nou? Disposem de diners per poder assumir la reparació? L'smartphone que tinguem serà realment un factor molt important a l'hora de decidir què hem de fer. No és el mateix tenir un mòbil Samsung Galaxy S7 Edge comprat fa dos mesos que tenir un mòbil de gamma mitjana-baixa comprat fa dos o tres anys.

Si tenim un telèfon de dos anys o més la millor idea, amb la pantalla trencada o no, és que ens plantegem canviar-lo. Si tenim un telèfon de gamma mitjana però que té menys d'un any potser ens podem plantejar canviar-li la pantalla valorant el que ens pot costar la reparació. Per això, un possible barem és que si el preu de la reparació és el quaranta per cent o més del preu inicial del teu smartphone, hauries de valorar l'opció de posar el percentatge que falta i comprar un telèfon semblant al teu en molts aspectes però amb algunes millores.

Pantalla original?

Substitució amb elements originals o no? A molts ens pot assaltar aquest dubte davant el trencament de la pantalla del nostre mòbil. Per descomptat, qualsevol peça original sempre serà més cara que una que no ho és, per aquest motiu molts consumidors, intentant estalviar, es decanten per l'opció més econòmica. No obstant això, has de tenir en compte que les pantalles que no són originals solen tenir pitjor qualitat i acaben resultant bastant fallades.

Acudim al servei tècnic oficial?

La millor opció en el cas de dispositius acabats de comprar, encara que també la més cara, és portar el dispositiu a un servei tècnic oficial autoritzat. Aquí t'ofereixen totes les garanties necessàries i es fan responsables si alguna cosa no ha quedat bé. A més, tens la seguretat que t'ho arreglen amb materials oficials i la mà d'obra està especialitzada.

Tanmateix, com dèiem, a través del servei tècnic oficial la reparació pot suposar fins al 50 per cent del cost total del dispositiu, moltíssim més que en un servei tècnic no oficial. Un desemborsament que potser no estem disposat a pagar, sobretot si el nostre dispositiu ja té els seus anys.

Millor prevenir que curar

No hi ha res millor en aquesta vida que prevenir. Ja ho diu la dita, "millor prevenir que curar", i cert és. Una de les nostres recomanacions és que contracteu una assegurança que us cobreixi el trencament de pantalla, així com la pèrdua o robatori del telèfon, sobretot si es tracta d'un telèfon d'alta gamma que us ha costat molts diners. D'aquesta manera estareu coberts en cas que "per coses del destí" el mòbil acabi a terra amb la pantalla feta miques.