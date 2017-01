´Uncharted 4´ ja suma 8,7 milions de còpies venudes

El CES del cinquantè aniversari està sent també el dels grans nombres: assistents, metres quadrats d'exposició, empreses representades€ i anuncis de les marques. Precisament una de les que més han cridat l'atenció ha estat Sony, més concretament la seva divisió de videojocs, PlayStation. I és que la PlayStation 4 està trencant el mercat, i l'últim lliurament de la saga 'Uncharted' no s'està quedant curt: 8,7 milions de còpies venudes en menys de vuit mesos. Així ho ha anunciat el màxim responsable de la companyia, Kaz Hirai, en el marc de la presentació de l'empresa al CES de Las Vegas. Hirai també ha anunciat que ja s'han venut 53,4 milions de PlayStation 4 al món.

Tirant una mica la vista enrere i veient les vendes de les anteriors entregues de l'aclamat 'Uncharted', no hi ha dubte que aquest últim lliurament és la que ha fet saltar la banca. Les tres anteriors edicions del videojoc tenen unes vendes aproximadament de 5, 6,6 i 6,7 milions d'unitats, per la qual cosa l'actual xifra és tota una fita per a la companyia japonesa.

Guanyador de multitud de premis durant els últims mesos i un dels millors videojocs de l'any per gran part de la crítica, el capítol final de les aventures del lladre Nathan Drake s'ha convertit, pel seu propi mèrit, en un dels jocs més venuts en exclusiva per a una única plataforma. Si el comparem amb una altra de les grans sagues de la Play, 'God of War', en el seu últim lliurament –el tercer– va vendre prop de 5 milions de còpies, uns nombres similars als obtinguts per 'Halo 5', el magnífic videojoc de Microsoft per la seva Xbox One.

Fonts de Sony han confirmat que esperen repetir l'èxit aquest any amb el segon lliurament de 'The Last of Us', un altre supervendes que també va sorgir del geni de l'estudi Naughty Dog. 'The Last of Us' ha vengut prop de vuit milions de còpies i, segons han afirmat, esperen superar àmpliament aquesta xifra amb el segon lliurament, especialment perquè la implantació de la PlayStation 4 al mercat no para de créixer i serà molt major el 2017 del que ha sigut amb el llançament d''Uncharted 4'. El que encara no se sap és la data d'estrena. Caldrà esperar.