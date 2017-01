Els 10 videojocs més esperats del 2017

'Zelda: Breath of the Wild', 'Read Dead Redempetion 2' i 'Mass Effect: Andromeda' són alguns dels videojocs més esperats del 2017, un any en el qual faran el seu debut les futures consoles Nintendo Switch i Project Scorpio de Microsoft .

La proposta de Nintendo, una màquina que aterra al març i amb la qual espera superar el mal moment de Wii O, serà un híbrid entre consola de sobretaula i portàtil, mentre que amb Project Scorpio, que no arribarà fins a l'últim trimestre de l'any, Microsoft incrementarà la qualitat gràfica i la potència del seu maquinari i abrigarà la realitat virtual.

Molts seran els títols que vegin la llum en aquest 2017, des d'una nova aventura de Link a la continuació d'una nova i esperada entrega de vaquers en el llunyà oest, passant per jocs independents que aixequen molta expectació.

'Zelda: Breath of the Wild' és el proper títol d'aventures de Link. L'icònic personatge de Nintendo torna a les pantalles en un món obert en el qual el jugador es tornarà a enfrontar a desafiaments, combats i puzzles. S'estrenarà per a les consoles Wii O i la nova Nintendo Switch.

Si en l'anterior títol els jugadors anaven per boscos i masmorres, la desenvolupadora Rockstar proposa una cosa totalment diferent en el videojoc d'acció i aventura 'Xarxa Dead Redemption 2', la seqüela del títol de vaquers del llunyà oest de la qual de moment tan sols se sap que sortirà a la venda aquesta tardor.

La saga espacial 'Mass Effect: Andromeda', que estrena protagonistes i arribarà al març, és un títol de rol de món obert en el qual el jugador podrà moure's per una extensa galàxia plena de planetes i de missions.

Per la seva banda, 'Horizon Zero Dawn', exclusiu de PlayStation 4 i que també es comercialitzarà al març, transportarà als jugadors a una terra postapocalíptica habitada per humans i robots que lluiten pel control del planeta en un extens món obert.

Després de la cancel·lació de 'Scalebound', el videojoc exclusiu més esperat aquest any per a Xbox One és 'Sea of ??Thieves', una aventura de pirates en primera persona que posa el focus en el mode multijugador.

La saga de terror 'Resident Evil' va complir fa poc vint anys i en aquest 2017 torna a les botigues amb 'Resident Evil 7: Biohazard', un lliurament compatible amb les ulleres de realitat virtual PlayStation VR en la qual el jugador haurà de enfrontar-se en primera persona a criatures monstruoses anomenades "holomorfs".

Víkings, cavallers i samurais es batran en el pròxim títol d'Ubisoft, "For Honor", un joc que portarà als jugadors a un món arrasat per un cataclisme en el qual diferents regnes lluitaran per sobreviure.

A més de les grans produccions, aquest any també s'esperen jocs desenvolupats per equips independents, com Capybara Game, que proposa amb 'Below' una experiència de supervivència en una fosca i immensa illa.

Després de l'èxit de 'Gone Home', l'estudi Fullbright publicarà 'Tacoma', que transportarà el jugador a una estació de transferència lunar a 321.000 quilòmetres de la Terra per resoldre el misteri de les desaparicions de personal del complex.

Finalment, un camaleó protagonitza 'Yooka-Laylee', títol de plataformes amb cinc grans mons oberts.