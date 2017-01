´Durango´: dinosaures i supervivència

Que la indústria del videojoc sap adaptar-se a les noves tecnologies és un fet consensuat. El llançament del primer iPhone que, tot i que es remunta a fa una dècada exactament, va obrir el camí a les aplicacions d'entreteniment digital en dispositius intel·ligents. De fet, els canvis han estat tan profunds, que fins i tot veteranes de la indústria han fet el salt a aquest nou mercat: The Pokémon Company arrasa amb el seu fenomen 'Pokémon Go' i, poc després, Nintendo ha repetit èxit amb 'Super Mario Run '.

En qualsevol cas, els estudis continuen oferint un ampli ventall d'experiències per mantenir els usuaris més connectats. Una de les propostes més interessants de cara a aquest 2017 és 'Durango', una producció que actualment es troba en fase beta i que promet un estil de joc que poc o gens ha d'envejar a propostes, teòricament més grans. En resum,'Durango' ofereix un desconegut món infestat de dinosaures, un sistema d'artesania i lluita per la supervivència que aconsegueix mantenir al jugador en suspens, i tot això al palmell de la mà.

Any desconegut, illa inexplorada

'Durango' comença de forma trepidant. Res més iniciar l'aventura el jugador es veu obligat a escollir un dels 16 passatgers d'un tren. Cada un d'ells té una història de fons i uns atributs específics. Per exemple, trobem a una parella d'estudiants, diverses persones que van a la recerca d'una feina, alguns soldats, etcètera. La selecció és important, ja que marca la primera decisió del nostre personatge. Poc després d'escollir avatar començarà l'aventura: els passatgers desapareixen, diversos dinosaures entren en escena i contra tot pronòstic, apareixem en una illa inexplorada en la qual cal sobreviure. Aquest és el punt de partida.

A partir d'aquí, i amb un procés guiat pels líders de l'illa, el jugador aprèn les mecàniques bàsiques de supervivència. Recol·lectar objectes, talar arbres, obtenir recursos, combinar-los per crear estris i armes noves són algunes de les premisses bàsiques de l'obra. La primera missió, de fet, passa per buscar els materials necessaris per liquidar una bassa destinada a escapar de l'illa, combinant fusta i pedra per crear un matxet i jugant amb l'entorn per trobar els ingredients adequats.

Fins aquí sembla que el videojoc és una proposta més dins de les típiques mecàniques de supervivència. No obstant això,'Durango' requereix de connexió a Internet constantment, ja que l'obra proposa reunir tants jugadors com sigui necessari perquè la supervivència sigui col·lectiva. Sí, el títol està basat en la comunitat, i veurem com els altres jugadors recullen i lluiten en tot moment, permetent tant escriure mitjançant text com gravar notes d'àudio per comunicar-nos amb els altres jugadors. La comunitat, per tant, es torna imprescindible. No només cal mantenir alts els nivells de menjar, lavabo i aigua del nostre personatge, sinó que, a boca de nit, els perills s'accentuen, i haurem d'estar preparats per combatre contra els dinosaures. Les mecàniques de combat són simples, amb un botó per atacar i un altre per esquivar en una mena de combat per torns dinàmic. I, per si fos poc, el títol inclou un sistema de progressió per nivells que va obrint noves possibilitats tant en atac, defensa i creació d'objectes.

A més, el videojoc fa gala d'uns gràfics molt decents, tant en animacions com en qualitat, amb algunes seqüències de vídeo generades per ordinador que sorprenen a la pantalla del telèfon mòbil. Per la seva banda, el disseny dels personatges, més enllà dels seus modelats tridimensionals, és bastant actual i convenç en tot moment.

Tot i que es troba en estat beta, la producció de Nexon promet anar intensificant amb el temps gràcies a la interacció dels usuaris, la creació de clans de supervivència i, per descomptat, la introducció de nou contingut per part de l'estudi. Actualment no està disponible per al gran públic, sinó que només es pot accedir mitjançant un codi per controlar el flux de jugadors i perfilar les mecàniques de cara a un llançament final. Com avançàvem, l'obra recull ingredients molt interessants i els trasllada amb mestria a la pantalla de l'smartphone oferint una experiència molt addictiva. De cara al llançament, l'únic que podem demanar-li a l'estudi és que tradueixi els textos al nostre idioma perquè els jugadors d'aquí no tinguin massa impediments en formar una comunitat.