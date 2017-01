Així és la nova Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV, streamer de mitjans de plataforma oberta basat en l'última tecnologia de computació visual, ja està disponible a Espanya i preparada per oferir en streaming jocs i intel·ligència artificial. El dispositiu arriba amb un nou disseny (un 40% més petit) i ara inclou tant un comandament a distància com un controlador de joc totalment redissenyat.

El nou Shield TV ofereix suport per a 4K HDR i un catàleg de mitjans més gran, incloent Netflix, YouTube i Google Play Movies.

D'altra banda, la seva col·lecció de jocs s'ha ampliat, sumant a més la propera incorporació del catàleg d'Ubisoft, incloent 'The Division','FarCry Primal','Watch Dogs 2','Assassin s Creieu Syndicate' i 'For Honor'. Els propers llançaments d'Ubisoft també estaran disponibles per a Shield TV. El llistat s'amplia amb jocs d'altres companyies com'Tomb Raider','Shadowgun Legends' i 'The Witness'. Aquest últim ja disponible a Google PlayStore.

En els propers mesos, la plataforma s'ampliarà amb una sèrie de capacitats d'IA com la primera integració mans lliures de Google Assistant a TV. Google ha optimitzat l'experiència de l'assistent a la televisió, ja que, en disposar d'una pantalla més gran, pot mostrar respostes visuals a més de notificacions per àudio.

També està prevista la Integració de la tecnologia SmartThings Hub, que converteix instantàniament a Shield en un centre domòtic intel·ligent que pot connectar-se a centenars de dispositius domèstics.