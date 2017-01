Les 5 millors ´apps´ per estalviar diners

a costa de gener empitjora, i encara més amb l'escalada de la tarifa de la llum. Per arribar a fi de mes sense problemes a l'última setmana cal controlar les despeses, però no sempre és possible. En moltes ocasions es deu al fet que no utilitzem el mètode adequat, o a la nostra falta de supervisió de l'economia domèstica.

És fàcil que, moltes vegades, ni tan sols tinguem temps per posar-nos amb la calculadora i fer el simple exercici de marcar-nos un pressupost, ja sigui per a aquest mes de gener o per als mesos següents. Aquí és on ens pot ajudar el mòbil, aquest aparell que sempre tenim a mà i que no només inclou una calculadora, sinó que ens permet, a través de diferents aplicacions, fer un seguiment més detallat de les nostres despeses.

Aquestes són algunes de les 'apps' més útils per als nostres propòsits:

1. MoneyWiz 2

Aquesta 'app' és una de les més populars entre les eines de control de despeses. Ofereix l'opció de crear pressupostos i controlar els comptes i les factures amb gràfics inclosos. Es pot utilitzar en diferents dispositius. MoneyWiz realitza un registre de les despeses, ingressos i transferències i dóna l'opció d'establir les despeses fixes, com a devolució de préstecs, pagaments domiciliats, etc. Està disponible per Android (5,49 euros) i iOS (4,99 euros).



2. Fintonic

Aquesta aplicació popularitzada pels anuncis de la televisió avisa als usuaris si, per exemple, es produeixen càrrecs duplicats, descoberts o comissions als seus comptes, així com qualsevol operació amb les targetes de dèbit o crèdit. Els accessos als comptes bancaris són solament de lectura i no permeten realitzar compres, transferències ni altres operacions bancàries. Disponible per Android i iOS (gratuïta).

3. Luz + Precio

L'estalvi no es controla només monitoritzant els moviments als comptes o les targetes. Un aspecte bàsic per no gastar més del que podem està en l'optimització de la despesa energètica. Més encara a l'hivern i amb el preu de la llum disparat. L'aplicació 'Luz + Precio' ens avisa del preu de l'electricitat a temps real i per hores, i fa les previsions dels propers dies, cosa que ens facilitarà organitzar-nos a casa per reduir la despesa al mínim possible. Es pot descarregar per Android de manera gratuïta.

4. Control de gastos

Una altra aplicació per tenir sota vigilància el nostre pressupost és 'Control de gastos'. Aquesta app permet fins i tot utilitzar-la per les comptes de comerços o negocis. Ofereix la possibilitat de generar un Excel amb totes les dades que manegem. Es poden afegir alarmes a les despeses o ingressos. També permet instal·lar un giny d'escriptori que ens alertarà amb recordatoris ràpids. Gratuïta per Android.

5. Splitwise

Aquesta aplicació és de gran utilitat per portar un seguiment dels deutes amb amics, companys o coneguts, cosa que pot ser clau, per exemple, en el cas de compartir pis. Permet portar un seguiment de les nostres aportacions comunes i així poder posar ordre als comptes. Una bona forma d'evitar conflictes i tenir les xifres sempre a mà al mòbil, que també serveix per viatges o sopars amb els amics. Per Android i iOS. Gratuïta.