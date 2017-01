Els usuaris d'iPhone ja poden enviar 'whatsapps' sense Internet

WhatsApp ha actualitzat la seva aplicació per iOS i ha introduït la possibilitat d'enviar missatges 'offline', és a dir, quan no hi ha connexió, de forma que quan es recuperi li arribaran al contacte sense que l'usuari hagi de tornar-los a escriure.

L'aplicació per Android ja permet als seus usuaris escriure un missatge i prémer el botó verd d''Enviar' encara que no tinguin connexió, deixant-los a la cua. Tot i així, aquesta possibilitat no estava disponible per iOS, cosa que la companyia acaba de canviar.

La versió 2.17.1 de WhatsApp per iOS introdueix l'enviament de missatges 'offline', però també altres novetats, com la possibilitat d'enviar fins a 30 arxius d'imatge o vídeo, en lloc dels 10 que permetia, i la possibilitat de gestionar l'espai disponible amb el redisseny de la pàgina d'ús de dades i emmagatzematge.