Hi ha una forma molt més ràpida i còmoda de visualitzar en pantalla gran tot el material multimèdia que s'emmagatzema en el nostre smartphone o tablet: connectar-los al televisor. D'aquesta manera, podrem duplicar la pantalla del mòbil o la tauleta per contemplar tot el contingut en una pantalla de molt major grandària, alguna cosa que ens resultarà també molt útil per exemple per veure els jocs del mòbil al televisor.

Per fer-ho, només necessitarem les eines adequades. Per connectar el teu smartphone al televisor i duplicar la pantalla hi ha diverses opcions, pel que hauríem veure quina és la que ens resulta més senzilla i factible en funció dels dispositius que tinguem.

Mòbil Android i una Smart TV

Aquesta és probablement opció més senzilla per connectar el nostre smartphone a la tele, ja que l'únic que necessitarem és que tots dos dispositius estiguin connectats a la mateixa Wifi. A través de l'ús compartit d'aquesta xarxa sense fils podem recórrer a alguns dels nombrosos sistemes que ofereixen actualment els televisors intel·ligents -com Miracas, Widi, DLNA ...- per connectar el telèfon intel·ligent al televisor i gaudir dels continguts en pantalla gran. Per a això, només haurem de configurar i buscar l'opció de compartir pantalla del mòbil.

Mòbil Android amb aplicació servidor i una Smart TV

Una altra opció és recórrer a l'ús d'aplicacions servidor com Wifi Display o AllCast que ens permetran enviar directament les nostres fotos i vídeos del televisor per veure els continguts en pantalla gran. Cal assenyalar, a més, que en alguns casos no necessitarem ni recórrer a una aplicació servidor, ja que plataformes com Youtube o Netflix ja integren funcionalitats per connectar directament el mòbil o la tauleta del televisor per duplicar la pantalla.

Mòbil Android i Chromecast

El dispositiu de Google Chromecast, que permet convertir qualsevol pantalla amb connexió per HDMI en una Smart TV, també és una opció que ens permetrà duplicar la pantalla per veure el contingut del mòbil o la tablet al nostre televisor. A través de Google Chromecast podrem traslladar els continguts de smartphones i tablets a la televisió mitjançant un cable HDMI, des d'aplicacions especialment adaptades -hi ha moltes compatibles- o des del propi navegador web Chrome. Per utilitzar aquest sistema, primer haurem de connectar Chromecast al nostre televisor i configurar a través de l'app del dispositiu de Google perquè accedeixi a la nostra xarxa wifi.

Mòbil Android i un cable HDMI

Alguns mòbils disposen d'un port micro HDMI. Si és així, connectant un cable HDMI entre el terminal i el televisor podrem veure la pantalla del telèfon intel·ligent a la tele al moment.

Mòbil Android i un cable MHL

Per a aquesta opció caldrà recórrer a un cable MHL (Mobile High Definition Link), sempre que els teus dispositius siguin compatibles amb aquesta nova tecnologia. En aquest cas, mitjançant l'ús d'una connexió micro USB endollada al mòbil i, a l'extrem oposat, un connector compatible amb el port HDMI MHL de la televisió. Una tecnologia alternativa al MHL és el Slimport, que utilitzen alguns dispositius de mòbil.

Finalment, cal assenyalar que en el cas que el nostre telèfon intel·ligent no sigui Android sinó iOS, també tenim la possibilitat de duplicar el contingut de la pantalla. Les opcions són similares a les que ja hem explicat per Android, encara que en aquest cas dependrem més de cables específics i de dispositius com Apple TV, que permet connectar sense fils l'iPhone amb el televisor compartint la xarxa wifi i recorrent a l'opció Airplay.