Els missatges de WhatsApp estan ben protegits?

Una notícia apareguda la setmana passada ha sembrat dubtes sobre la seguretat de les nostres converses amb WhatsApp, l'aplicació de missatgeria més usada a Espanya i a tot el món per enviar missatges.

Segons una informació del diari britànic 'The Guardian', el sistema de seguretat de la plataforma pot permetre Facebook interceptar els missatges entre usuaris tot i el protocol de codificació d'extrem a extrem. Aquesta vulnerabilitat, descoberta per Tobias Boelter, un investigador especialitzat en codificació de la Universitat de Berkeley, a Califòrnia (EUA), no és accessible per a un hacker qualsevol, però permetria tenir accés als missatges "si una agència d'intel·ligència demanés a WhatsApp que divulgui el seu historial ".

Malgrat que el protocol de seguretat de WhatsApp és una de les seves bases comercials, els dubtes han sorgit per les denúncies que la plataforma no ha corregit aquest presumpte error tot i conèixer-lo des que Boelter ho va comunicar a l'abril de 2016.

Per això, alguns defensors dels drets dels usuaris han posat el crit al cel, ja que en alguns països és legal que els governs sol·licitin a WhatsApp els missatges d'alguns usuaris en circumstàncies concretes.

WhatsApp, en tot cas, ha negat l'existència d'aquest error.

Protocol de WhatsApp

El protocol de seguretat de WhatsApp depèn d'unes claus de seguretat úniques que es verifiquen entre usuaris a fi de garantir que les comunicacions són segures i no poden ser interceptades.

No obstant això, WhatsApp té una manera d'aconseguir que es recodifiquin aquestes claus, de manera que el receptor del missatge no tingui constància que s'ha produït cap canvi en la codificació. En aquest cas, a més, al remitent tan sols se li notifica que hi ha hagut un canvi en les claus de codificació si prèviament s'ha optat per l'opció de codificat a l'hora de fer els ajustos i només després que els missatges hagin estat reenviats .

Alguns especialistes en seguretat informàtica neguen l'existència de la decisió, i apunten a una confusió en interpretar un procés de xifrat que es desenvolupa quan l'usuari canvia de telèfon o de SIM i segueix utilitzant WhatsApp en el nou terminal.

Aquest problema, però, no passa amb l'aplicació Signal -la app pròpia d'Open Whisper Systems-, recomanada per Edward Snowden per la seva seguretat.

Activa les notificacions de seguretat

A l'espera de tenir més notícies sobre el presumpte error, els usuaris més suspicaços tenen a mà una opció dins de la pròpia aplicació de WhatsApp que els alertarà d'un possible canvi de claus en la conversa, cosa que pot succeir en canviar de mòbil.

Per activar aquesta funcionalitat, només cal accedir a WhatsApp, anar a 'Configuració', 'Compte' i 'Seguretat' i arrossegar el botó 'Mostrar notificacions de seguretat'.

Aquesta mesura no impedeix que WhatsApp pugui desxifrar els missatges, però sí avisa a l'usuari, que podria optar per deixar d'escriure si sent que la seva privacitat està amenaçada.