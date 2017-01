'Dexed', un nou 'shooter' per PlayStation VR

L'estudi de desenvolupament Ninja Theory ha anunciat el llançament de 'Dexed', un colorit shooter que arribarà a PlayStation VR el proper 1 de febrer. El joc és un shooter on-rails inspirat en jocs com 'Panzer Dragoon', on els jugadors controlaran el doble poder del foc i gel per derrotar enemics alhora que viatgen per brillants mons.

"Només es pot ferir als enemics de gel amb foc i viceversa, per això Dexed és un joc per provar la vostra autèntica dexterity (o 'DEXtreza'). També podreu apuntar a múltiples enemics i executar combos, que augmentaran el multiplicador de puntuació ", comenta Fran Mead, gerent de producció de Ninja Theory. "A Dexed hem reunit tot el que ens encanta dels videojocs i que pretenem incorporar en les nostres creacions: una visió especial artística combinada amb un estil de joc molt ninja".

El títol inclou un Arcade Mode infinit on l'objectiu és aconseguir la puntuació més alta per avançar posicions entre els millors del rànquing en línia. A més, el mode Challenge (Desafiament) aporta un aire zen sense enemics ni distraccions que permet admirar els colorits entorns i el disseny dels nivells inspirats en la natura. 'Dexed' estarà disponible per a PlayStation VR l'1 de febrer.