WhatsApp mostrarà la ubicació dels membres dels grups

La localització per GPS dirà quina és la nostra ubicació als grups Getty Images

Els grups de WhatsApp rebran amb la propera actualització una novetat que ja comença a causar polèmica: la notificació de la localització dels seus membres, en temps real.

Segons ha explicat 'WABetaInfo', un perfil de Twitter que comparteix les novetats de les versions en prova del servei de missatgeria instantània, la localització ha aparegut en les versions beta 2.17.3.28 d'iOS i 2.16.399+ d'Android, i possiblement arribarà amb la propera actualització de l'aplicació.

La localització, com recull aquest perfil, arribarà desactivada per defecte, però en cas d'activar-la, suposarà que els altres membres del grup podran saber on està el contacte i, a més, en temps real.

Aquesta nova característica actualitza la ubicació del membre del grup si està en moviment, però a més, ofereix la possibilitat de mostrar-la durant períodes de temps, de manera que serà possible saber on es troba la persona durant un, dos o cinc minuts, o bé de forma indefinida.

La possibilitat que els altres puguin saber on ens trobem dins de l'aplicació de missatgeria està començant a suscitar crítiques en contra de la seva activació, similars a les quals van aparèixer amb el doble 'check' blau, per tota la informació que una persona pot estar compartint sense ser-ne realment conscient i l'ús que els altres puguin fer-ne.